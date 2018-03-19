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شرطة رابرين تعلن نتائج شجار رانية “العنيف”

اعلنت شرطة رابرين، اليوم الاحد، نتائج الشجار “العنيف” الذي حصل اثر نزاع عشائري في منطقة “جوار قورنه” ضمن ناحية “حاجياوا” التابعة لقضاء رانية في محافظة السليمانية.

واقيم اليوم مؤتمر صحفي، حيث أشار المتحدث باسم الشرطة الى أن الشجار العنيف في رانية اسفر عن مقتل 8 اشخاص، منهم امرأة وطفل، اما الباقين فتتراوح اعمارهم بين 30 و45 عاماً.

واضاف ان الشجار أسفر ايضاً عن اصابة 20 شخصاً، منهم 3 من منتسبي الشرطة، مبينا ان القوات الامنية اعتقلت خمسة أشخاص من المتورطين في الحادث، وتم عرضهم للتحقيق.

واشار الى السيطرة على الامور في مكان الحادث، مردفا “نعمل على حل الامور بشكل قانوني”.

يذكر ان نزاعا قبليا مسلحا اندلع ليلة أمس في منطقة “جوار قورنه” في ناحية “حاجياوا” التابعة لقضاء رانيا في محافظة السليمانية على خلفية مقتل شخص داخل سوق شعبية في الناحية المذكورة.

واقدم مسلحون مجهولون على فتح النيران داخل سوق الناحية على شخص في أواخر الثلاثين من عمره، ما اسفر عن مقتله في الحال، واصابة اخر كان قريبا من الحادث، بحسب ما افاده مصدر امني.

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