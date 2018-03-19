صحة الكرخ / اجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم سرطاني كبير في الانحناء الصغير للمعدة باستخدام الكابسات الجراحية في مستشفى اليرموك التعليمي

أجرى فريق طبي متخصص جراحة عامة عملية معقدة المريضة تبلغ من العمر (62) عاماً لاستئصال ورم سرطاني كبير واقع ضمن الانحناء الصغير للمعدة باستخدام الكابسات الجراحية في مستشفى اليرموك التعليمي

اوضح ذلك رئيس الفريق الطبي اخصائي جراحة عامة الدكتور (عقيل لطيف) ان المريضة حول راجعت استسارية الجراحة العامة و كانت تشكو من قئ دموي مع الام شديدة في المعدة يصاحبها فقدان للشهية و الوزن مع ارتفاع درجة الحرارة في بعض الأحيان و بعد إجراء الفحوصات السريرية و المختبرية و الشعاعية و الفحوصات النسيجية تبين وجود ورم سرطاني في المعدة و اجريت لها عملية جراحية لاستئصال الورم و بعون الله تكللت العملية بالنجاح حيث تم استئصال الورم باستخدام الكابسات الجراحية و التي تعتبر من الطرق الحديثة مع ربط الامعاء بدون استخدام الخيوط الجراحية و المريضة بحالة صحية جيدة و تكون الفريق الطبي من مقيم جراحة عامة اقدم الدكتور (رياض سعد الجوراني) و مقيمة قدمى جراحة عامة الدكتورة (زينب حسين) و أخصائية تخدير الدكتورة (سناء احمد) و معاون تخدير(رعد احمد) .

الاعلام و العلاقات

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صحة الكرخ / استقبال (32727) الف مراجع في قطاع العامل للرعاية الصحية و المراكز الصحية التابعة له خلال شهر

استقبلت المراكز الصحية كافة التابعة لقطاع العامل للرعاية الصحية الاولية (58229) مراجع خلال شهرشباط من خلال الاحصائيات الرسمية المعتمدة من قبل ادارة القطاع

ذكر ذلك مدير قطاع العامل للرعاية الصحية الاولية الدكتور (عماد اسمر الشريفي) ان قطاع العامل يعتبر من قطاعات الرعاية الصحية المتميزة و الكبيرة و التي تقدم خدماتها لشريحة كبيرة جدا من المواطنين في جانب الكرخ و تقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمات الوقائية و العلاجية و الفحوصات التشخيصية لتلبية كافة الاحتياجات الاساسية للمواطنين و الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لكل مركز صحي و كذلك لترسيخ الوعي الصحي للمواطنين حيث يقدم المركز الصحي خدماته الصحية الاولية منها (رعاية الام والطفل ، صحة الفم و الاسنان ، الصحة المدرسية ) بالاضافة الى التوعية الصحية للمراجعين حيث تعتبر ركن اساسي في عملية الوعي الصحي وغيرها من الخدمات الطبية

و أضاف الشريفي ان عدد المراجعين للوحدات الطبية للمراكز الصحية كافة بلغ (32727) حيث بلغ عدد المراجعين لوحدات الاسنان (3842) مراجع و قدمت لهم كافة الخدمات العلاجية والوقائية ومن ضمنها الحشوات الدائمية فضلا عن تقديم خدمات العناية المنظمة للفم والاسنان و بلغ عدد المراجعين لوحدات للرعاية المتكاملة لصحة الطفل (2146) طفل

و استقبلت وحدة رعاية الحوامل خدماتها لـ (2328) مراجعة بالاظافة الى فحوصات السونار و الفحوصات المختبرية اللازمة و استقبلت و حدات الضغط و السكري (1412) مراجع و (11430) مراجع في وحدات التحصين (اللقاحات) و (212) مراجع في وحدات الصحة العينية و (2477) مراجع في وحدات التاهيل التغذوي و (383) مراجع في و حدات الصحة المدرسية و استقبلت وحدات ضماد الرجال (1337) مراجع و (1798) مراجعة في وحدة ضماد النساء و (555) في وحدات الصحة النفسية و (50) مراجع في وحدات تنظيم الاسرة و بلغ عدد مراجعي وحدات الكشف المبكر على سرطان الثدي (1471) مراجعة و بلغت فحوصات و حدات المختبر (23020) فحص و (1262) مراجع لتلقي الفحوصات في وحدات السونار و (961) مراجع في وحدات الاشعة و بلغ عدد المراجعين في وحدات غربلة الاطفال حديثي الولادة (504) مراجع

و اكد الشريفي ان جميع البرامج تنفذ في المراكز الصحية من ضمنها برنامج ( الزائر الصحي ، سرطان الثدي ، الخدمات النفسية ، خدمات زيارة المواطنين النازحين و تقدم لهم التوعية و الخدمات الصحية و تقوم باجراء حملات التلقيح المستمرة .

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