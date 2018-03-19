صدور أمر قبض بحق النجيفي

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، صدور أمر قبض بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب انه تم اصدار أمر قبض بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي عن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة.
اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، صدور أمر قبض بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب انه تم اصدار أمر قبض بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي عن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة.
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