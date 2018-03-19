د . خالد القره غولي

هنا لا نريد تكرار أخطاءنا الماضية التي ساقتنا الى الابتعاد عن تطور ( الرياضة العرقية ) وعلى الرغم من الحقيقة المزيفة التي جاءت من الخارج , فأننا نحب الوطن ونحب العراقيين لنعيش فيه بسلام وامن واستقرار دون تمييز أو فارق ( العراق ) بلد كبير وعنيد وقيادته الرياضية صعبة ما لم يكن من صلب الشعب العراقي ويحمل الهوية العراقية الوطنية والقومية العراقية والذي يعرف جيداً ماذا يريد ( الرياضي العراقي ) وماذا يحب وأي شيء يكره , فعندما يحصل هذا فأننا عندها يمكن ان نحتفظ بالحقيقة لكي ننصر العراق الرياضي , أن العدالة الديمقراطية الرياضية العراقية الحقه املنا الوحيد وكل من يعتدى على الامل يعتدى على الحياة , ويشوه الانسان الرياضي العراقي ، وكل من يشوه الحقيقة لكي يشن حرباً جديدة على رياضة العراق ، فهذه الحرب وان تكن لأجل البقاء و لأجل الحياة فأنها تلحق اشد الضرر بالرياضي العراقي وتخدم الطارئين الفضوليين وتحمي موقفه , في ذات الوقت تمزق القلب الرياضي العراقي الواحد وتدمر حضارة وتاريخ رياضي رائع لها اسماؤها وبناتها دفعنا ابطال كثر لكي تدوم وتبقي بين سائر الامم مرفوعة عالية , بدل أن نضرب بعضنا بعضا , هذا هو الواقع الناجز الذي يدمر العراق الرياضي الواحد لخدمة البلد والشعب ورعاية مصالحه والحفاظ على امن وسلامة الرياضيين العراقيين , وعند الحديث اليوم عن ازمة الرياضة العراقية واخص بالذكر ( فوبيا انتخابات اتحاد الكرة العراقي ) نرى لزاما علينا اليوم ان نقف عند محطة ( الهيئة العامة للأتحاد ومن يمثلها خلال الانتخابات التي من المقرر أن تقام خلال شهر ايار المقبل ) وضرورة الوقوف هنا بسرعة للتدخل لحل ازمة , والدعوة الى اشراك اطراف عراقية من اصحاب الشهادات العليا من اصحاب ( الاختصاص ) الدقيق تبدي رأيها في هذا المجال وتدخل على خط تلك المسالة من خلال الطروحات والأفكار التي تبديها في هذا المجال , والتي يمكن النظر الى تلك الآراء بشيء من الامل والتفاؤل ذلك لان تلك الآراء تتضمن حلول ناجحة وناجعة وإجراءات عملية وعلمية من اجل الحد من المشاكل التي يعاني منها اتحاد الكرة العراقي , وكيفية تقبل الشروط واللوائح التي اعدتها اللجنة المكلفة لهذا الغرض من قبل اتحاد الكرة الحالي .. وطريقة رد بلطجية البعض من الاعضاء الى الاتحاد والذين اكل عليهم الدهر وشرب على الية الانتخابات لأنها تضر بمصالحهم فقد يكون للجميع نصيب وافر من الادلاء بالآراء حول تلك المشكلة من اجل حلها , لان الازمة وتحتاج الى حركة واسعة لإيجاد حلول لها وتستلزم عمل كبير من قبل الدولة والجهات المعنية وقطاعات الشعب لتغيير الواقع وتحقيق انجازات ملموسة ، وضرورة ايجاد حل سريع للأزمة والسعي الى استبدلها وأخص بالذكر الادارات المتكلسة والدكتاتورية , ومن خلال لغة الحوار المباشر مع السيد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية العراقية واللجنة الرياضية في البرلمان العراقي .. و ايجاد سبل النهوض بها بما يحقق طموحات الرياضيين العراقيين والمجتمع في انجاز نقلة نوعية وأساسية في الواقع الرياضي من خلال خطط وبرامج مرحلية وإستراتيجية بعيدة المدى , وتوظيف جميع الامكانات المتاحة لتغيير الواقع وتحقيق انجازات ملموسة في هذا المجال و اهمية السعي لخدمة الرياضة من خلال التواصل مع العراقيين الاصليين لا عراقي المهجر الذين يحملون الجنسيات المزدوجة ، في ان اكثر الامور اليوم نوقشت في مخاض عسير بسبب المشاكل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات والأندية .. وعلينا هي اعادة الشخصيات العراقية الفذة من اللأعبين الدوليين الكبار الى مضمار اتحاد الكرة العراقي التي تخدم العراق لتوحيد الخطوات والمواقف

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