رفع الحظر عن الملاعب مستهلا لمهمات نيابية لاحقة

· مهمات أخرى تلي الكرة تنتظر مجلس النواب القادم منها بناء صرح إقتصادي قائم على الاستثمار الاقصى لطاقات الشباب وثروات العراق إرتقاءً الى حضارة الروح

منال المعتصم

الجهد الشعبي الضاغط عالميا.. يسري من الملاعب العراقية الى أسماع “الفيفا” مطالبا برفع الحظر المفروض على ملاعب كرة القدم في العراق منذ ثلاثين عاما، أسفر عن إستجابة الاتحاد الدولي لكرة القدم.. جزئيا، عن بغداد وكربلاء واربيل؛ واضعا مجلس النواب القادم، أمام مهمات مماثلة في ميادين الحياة العراقية المحاصرة بالمحظورات الاقتصادية والدينية والاجتماعية؛ جراء ما خلفته الاعتقالات والحروب والاحتلال والفساد والارهاب والطائفية، من آثار مدمرة مثل آفة تكتسح حقل سنابل زاهية وحديقة أزهار ملونة.

بات العراق خرابا بلقعا مدمرا، يحرج النواب القادمين، بعد أن إستنفد المجلس السابق مدته الانتخابية بتبادل الإتهامات تضادا مع الشعب الذي إقتحم مبنيي مجلسي النواب والوزراء إحتجاجا على فساد وطائفية لم يحسم شأنهما، وظلا عالقين إرثا متراكما يثقل كاهل المجلس المنتظر!

نسغ الخضرة الذي يجب ان يتدفق في أوردة العراق، واجب ملزم للأعضاء المقبلين على المثول بين يدي شعب إستنابهم ممثلين تشريعيين عنه لسن قوانين تنتشل وطنا غارقا بمآخذ تقصم تاريخه مفصليا بين عهدين.. أما عودة الى إستفزاز المتظاهرين الذين طالت أيديهم “قنفة” وقف عندها مجلس النواب كئيبا، بطريقة مزرية، تدل على إزدرائه إرادة الناخبين، وفق منظومة تفكير أحرص على ألا أسهم بتكرارها إذا توفرت قناعة شعبية بتشكيلة جديدة أتشرف بالحلول غصنا في وارف فيئها أتحمل صهد الشمس كي أقي من يثقون بي هجير الحر؛ فـ “لا خير بشجرة لا تفيء على أهلها”.

بدأ العراق يلتمس طريقه الى التفاهم مع العالم لتسوية الإشكالات الموروثة عن مراحل إستفز خلالها دول الجوار طائفيا و.. سوى ذلك ما تشاكل به تعاقب الانظمة على مدى ثلاثين عاما من معاداة جيرانه، التي واصلتها حكومات ما بعد 2003، بعناد لا موجب له سوى حرمان العراق من دعة العيش مع المحيط الدولي والسلام الاهلي بين مكوناته.

مهمات أخرى تلي رفع الحظر الكروي عن الملاعب العراقية من قبل الـ “فيفا” تنتظر مجلس النواب القادم يوم السبت 12 ايار 2018، منها فتل أمراس الكتان التي نسجتها السعودية وتركيا وقطر مع الشعب والحكومة في العراق، وبناء صرح إقتصادي قائم على الاستثمار الاقصى لطاقات الشباب.. يدا عاملة وعقولا اكاديمية، تتبوأ مواقعها من ثروات العراق.. نفطا وزراعة وفوسفاتٍ وزجاجاً تذروه الريح على مدى متاهات الصحراء الغربية مترامية اللانهاية ومياه و… السياحة.. بأنواعها الدينية والجمالية والاثرية والتراثية و.. كل شيء ستلقاه التشكيلة النيابة فاغرا فاه بإنتظار إجراءات سريعة تأملية.. مدروسة، تضع حلولا ناجعة وتراقب مجلس الوزراء لضمان دقة تنفيذها، من دون فساد ولا إنحيازات تحبط جهود الارتقاء بالعراق الى حضارة الروح المشفوعة بتدفق الرخاء المادي إستنادا الى ثراء من حق المواطنين التمتع به.

فبعد رفع الحظر عن ملاعب كرة القدم، أصبح على النواب الجدد إكمال مهمة تنقية العراق من صخرة سيزيف الهاصرة جسده كي ينطلق محلقا في فضاءات الرفاه الشعبي العام.. مطلقا من دون منغصات تقض مضجع مريض او تقلق جوع فقير.

صخرة سيزيف العراقية، لا تجثم على صدره، كما في الاسطورة اليونانية، إنما تتسرب مع سريان الدم في اوردة الوطن، تثقله حد التجلط؛ مناشدة النواب القادمين بتوسيع الاوعية الدموية وترقيق نشاط دورة تدفقها.. فهل هم جديرون بالمهمة؟ سؤال تجيب عليه الصناديق الاختبارية لحسن إختيار الشعب من يمثله طوال اربع سنوات مفصلية مقبلة.