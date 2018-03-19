مركز الزهراء الاسلامي يقيم حفل العشاء الخيري – لدعم المركز

إحتضنت قاعة مركز الزهراء الاسلامي في مدينة ديترويت حفل العشاء الخيري بحضور القائم بأعمال القنصلية العراقية العامة في ديترويت وعدد من ممثلي منظمات الجالية ، وقد أفتتح بكلمة ترحيب لعريفه علي شعيتو الذي تحدث دور العمل الخيري في تعزيز دور المراكز الدينية والمؤسسات المختلفة التي تقدم خدماتها للجالية ، بعدها تُليت آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت الحاج أحمد حمدان ، كما ألقى رئيس هيئة الأمناء الجديد السيد د. حسين هاشم الذي تحدث عن أهمية التبرع لإدامة عمل المركز وتعزيز دوره الروحي والثقافي الذي يلعبه ضمن محيط الجالية ، فضلا ً عن بعض الانشطة الخيرية التي يقدمها المركز لأبناء الجالية ن وأوضح السيد د. حسين أن مركز الزهراء بحاجة الى بعض عمليات الترميم والتحديث وبالتأكيد أن ذلك بحاجة الى رصد المبالغ لكي يتم توظيفها في عملية الاعمار ، كما ألقى السيد محمد حسن الشرع كلمة باللغة الانجليزية حاول التركيز من خلالها على شريحة الشباب لغرض توعيتهم وتزوديهم بالمعرفة والعلم وتعزيز العامل الروحي لديهم ولا سيما أنهم يعيشون في مجتمع إغترابي الامر الذي يحتم عليهم التعاطي المناسب ، كما أكد السيد محمد حسن الشرع على أهمية تفعيل دور الشباب في تلك المراكز عبر إطلاق المبادرات المثمرة التي من شأنها الدفع بمسيرة الجالية الثقافية والمعرفية والاقتصادية ، وفي ذات السياق ألقى مرشد مركز الزهراء الاسلامي السيد باسم الشرع كلمة أكد من خلالها على أهمية دور العمل الخيري في إسناد عمل المراكز الدينية التي تقدم خدمات مختلفة للجالية ، كما تحدث السيد الشرع على ضرورة إطلاق العنان لفتح قنوات التواصل بين المراكز الدينية في المهاجر وفي العراق لتعزيز دور الحوار الايجابي ، وتحدث عن ظاهرة الالحاد التي تمخضت عن وجود 3000 ملحد في محافظة النجف الاشرف ، وأرجع السيد الشرع هذه الظاهرة الى قصور في الاداء الديني لبعض المؤسسات والشخصيات التي لم تتمكن من إيصال الخطاب الديني بشكل جيد وطالب السيد الشرع بإعادة تنظيم وسائل الخطاب الديني وجعله خطابيا ً متميزا ً مثمرا ً ومتوازنا ً ليحقق التأثير الثقافي والروحي في الجمهور وأكد على أهمية إحتضان الشباب فكريا ً وروحيا ً والمحافظة على هويته الثقافية من التأثيرات السلبية والطروحات الالحادية التي تحاول بعض الجهات الترويج لها عبر وسائل الاتصال الحديث ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وذكر بأن الشباب الصاعد من أهم الشرائح التي يجب الاهتمام بها ليكونوا القاعدة المتينة لبناء المجتمع على أسس سليمة ، وتجدر الاشارة ان الحفل المذكور حضرته عدد من المؤسسات العاملة في الجالية منها نادي بنت جبيل الثقافي الاجتماعي ، وتجمع خلان الوفا ، ومؤسسة نور الانسانية ، وأختتم الحفل بتناول طعام العشاء وإلتقاط الصور التذكارية .

قاسم ماضي – ديترويت