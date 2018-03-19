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مفوضية الانتخابات تصدر توضيحاً بشأن قوائم المرشحين

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، ما نشرته وسائل الاعلام من قوائم المرشحين.

وقال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران في بيان ان القوائم التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام هي قوائم غير صحيحة وليست معتمدة، مؤكدا ان المفوضية تنتظر وصول القوائم من الجهات ذات العلاقة (الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة والادلة الجنائية ووزاتي الدفاع الداخلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية) والتي تم ارسالها لها لتدقيق الاسماء التي تحتويها.

ولفت الى ان مجلس المفوضين لم يصادق على اية قائمة من قوائم المرشحين، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر المعلومات من مصادرها الرئيسة، وهي مفوضية الانتخابات، منوها الى ان المفوضية ستصادق على الاسماء عندما ترد من الجهات ذات العلاقة بالتدقيق واعلان ذلك بشكل رسمي ونشرها في الموقع الرسمي للمفوضية واشعار شركاء العملية الانتخابية بذلك.

يذكر ان مفوضية الانتخابات ارسلت قوائم المرشحين الى الوزارات والجهات ذات العلاقة لغرض تدقيقها كل حسب اختصاصه.

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