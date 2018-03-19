منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هنغاريا تعقد كونفرسها ال 25

في العاصمة بودابست بتأريخ 17آذار/2018 أنعقد الكونفرس 25 تحت شعار ( من اجل تعزيز دور منظمتنا بين الجالية العراقية في المجر، ودعم نضال حزبنا والقوى الديمقراطية في أقامة الدولة المدنية ، دولة العدالة الأجتماعية ).

بدأت أعمال الكونفرس بدعوة سكرتير المنظمة الحاضرين للوقوف دقيقة صمت أستذكارا لأرواح شهداء الحزب والحركة الوطنية، وشهداء شعبنا من ضحايا الأرهاب والعنف .والراحلين من رفاق المنظمة وأصدقائها .

وقد بدأ الكونفرس أعماله بأقرار جدول العمل المقدم من قبل قيادة المنظمة ( 1. التقرير الأنجازي 2. التقرير المالي 3. توجهات العمل اللاحق 4. انتخاب قيادة جديدة للمنظمة ) وبعد المناقشة تم اقرار جدول العمل. وقد بدأ سكرتير المنظمة بقراءة التقرير الأنجازي والذي تضمن الوضع التنظيمي وما النجاحات والصعوبات التي واجهت وتواجه المنظمة خلال السنتين الماضية ، وكيفية النهوض بالمجالات التالية في العمل الفكري والأعلامي والعلاقات مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسفارة العراقية ، ومع القوى ومنظمات المجتمع المدني المجرية . وبروح من الشفافية والديمقراطية والحرص الرفاقي على تطوير العمل ، والوقوف امام التجارب الناجحة والصعوبات والظواهر السلبية التي تحتاج الى معالجة عبر تفعيل العقل الجماعي لأعضاء المنظمة وأصدقائها.تم أقرار التقرير الأنجازي، وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير المالي وأقراره، أنتقل الحاضرين لمناقشة توجهات العمل اللاحق وقد أغنيت بالملاحظات والمقترحات وتم التصويت عليها بالأجماع ، كذلك صادق الحاضرون على العديد من القرارات والتوصيات.

وبعد ذلك وفي أجواء من التنافس الديمقراطي تم انتخاب3 رفاق كقيادة جديدة للمنظمة لمدة سنتين .

بودابست

18/ آذار /2018