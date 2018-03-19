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هَمَساتُ فكرٍ كَوْنيّة(179)

هَمَساتُ فكرٍ كَوْنيّة(179)
لا يتساوى آلحُكمُ مع آلعدالة آلألهيّة إلّا بمحوّ ألفوارق ألطبقيّة وآلحقوقيّة بمساواة لقمة خُبز وراتب ألحاكِم معَ آلمحكومين كما فَعَلَ(آلعليُّ آلأعلى) حين ساوى راتبهُ مَعَ راتب وحقوق أفقر ألنّاس, بينما كان يحكم إمبراطوريّةً تَضُمُّ 11 دولة لا دولة واحدة وبغير ذلك فإنّ آلحكومة باطلة مهما إدَّعتْ أو حاولتْ ألتّخفّي خلف شعار الوطنيّة والدّيمقراطية وآلأسلاميّة وآلمَدنيّة وغيرها من الشعارات ألخدّاعة لسرقة الناس.
Azez Al-kazragy عزيـز حميد ألخـزرجيّ
A cosmic philosopherفيلسوف كـونيّ

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