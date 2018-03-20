الأمن النيابية متخوفة من خطوة تركية وتواجه العبادي لمعرفة “اتفاق سري”

أعربت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مخاوف حقيقية من إعطاء أمريكا “الضوء الأخضر” لتركيا بالدخول إلى سنجار لمحاربة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال رئيس اللجنة، النائب حاكم الزاملي، ردا على تصريحات تركية بشن هجمات عسكرية على الحدود مع العراق لملاحقة عناصر حزب العمال بالاتفاق مع الحكومة العراقية، في تصريح لـ”سبوتنيك”، ان البرلمان العراقي لا علم له بأي اتفاق بين بغداد وأنقرة لشن عمليات عسكرية تركية على الحدود مع العراق لطرد عناصر حزب العمال.

واضاف الزاملي انه إذا كانت الحكومة العراقية جادة في إبعاد عناصر حزب العمال من شمال البلاد، فالعراق لديه القدرة على فعل ذلك دون الحاجة للجانب التركي.

وأوضح “نحن في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لدينا اجتماع مع الحكومة العراقية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنطلب منها توضيح الحقائق حول التصريحات التركية بوجود اتفاق بين بغداد وأنقرة لشن هجمات عسكرية تركية على الحدود مع العراق”، مؤكداً “هناك مخطط وعمل منظم يجري في المنطقة لإرباك الأوضاع، وهناك مخاوف من تطبيق ذات السيناريو في قضاء سنجار ومناطق أخرى في شمالي العراق”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح أمس الإثنين، خلال كلمة له في مؤتمر للسلك القضائي، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في منطقة قضاء سنجار، من أجل “تطهيرها من عناصر حزب العمال الكوردستاني”.