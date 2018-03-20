الاتحاد للطيران ومجموعة السيتي لكرة القدم يعلنان عن انطلاق بطولة كأس السيتي في مدينة أبوظبي يوم الجمعة القادم

الأكاديميات الرياضية من نادي مانشستر سيتي ونادي ملبورن سيتي لكرة القدم ستتنافس ضد فرق من منطقة الشرق الأوسط وآسيا لتعزيز مكانة أبوظبي وتطوير مهارات كرة القدم للشباب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد جايسون ويلكوكس مدير أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم لإحضار فريقه الشاب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للتنافس مع عدة فرق من جميع أنحاء العالم ضمن بطولة كأس السيتي لكرة القدم في أبوظبي التي تنطلق قريباً.

وسيشارك نادي ملبورن سيتي لكرة للقدم للمرة الأولى في هذه البطولة، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الاتحاد للطيران. كما ستشهد هذه البطولة مشاركة عدة فرق من سريلانكا والكويت وسلطنة عُمان بالإضافة إلى عدد من الفرق المحلية مثل الجزيرة.

وفي معرض حديثه عن هذه البطولة، قال جيسون ويلكوكس: “من المهم للغاية أن يجرب اللاعبون جميع جوانب لعبة كرة القدم، ولهذا نحرص على السفر مع اللاعبين الناشئين للتنافس في مختلف البلدان. وبالنسبة لي كمدير أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم، فإنه من الجيد أيضاً أن نراقب مستوى تطور كرة القدم في جميع أنحاء العالم لنضمن أننا نقوم بكل شيء لضمان تطور اللاعبين لدينا باستمرار”.

وأضاف قائلاً: إننا متحمسون للغاية للوصول إلى أبوظبي والمشاركة في منافسات بطولة كأس مانشستر سيتي في أبو ظبي”.

وسيتم تنظيم هذا الحدث بدعم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والاتحاد للطيران، وستشهد البطولة مشاركة 96 فريقاً. وسيحصل الفائزون على رحلة لا تنسى إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر حيث ستتاح لهم فرصة التدرب في نفس المرافق التي يتدرب فيها نجوم نادي مانشستر سيتي مثل فينسنت كومباني وسيرجيو أغويرو وكيفن دي بروين. ويشمل ذلك أيضاً تكلفة الرحلات الجوية والإقامة والزيارات السياحية.

وبهذا الصدد قال محمد البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: “يسر الاتحاد للطيران دعم الجهود الرامية إلى تطوير مواهب الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن حريصون دائماً على دعم هذه الفعاليات مثل بطولة كأس السيتي لكرة القدم، وسنتيح للمشاركين في هذا الحدث فرصة من العمر للتدرب في مدينة مانشستر وتأمين تكاليف السفر جواً للفرق المشاركة”.

تنطلق فعاليات بطولة كأس السيتي لكرة القدم في أبوظبي بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً في يوم الجمعة 23 مارس ويوم السبت 24 مارس في مدينة زايد الرياضية. ويذكر أن الدخول مجاني للزوار، ويمكن لهم زيارة “قرية السيتي” التي تستضيف مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة.

وللمزيد من المعلومات حول بطولة كأس السيتي لكرة القدم في أبوظبي 2018، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.citycupabudhabi.com

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نبذة عن مجموعة الاتحاد للطيران

مجموعة الاتحاد للطيران هي مجموعة طيران وسفر عالمية متنوّعة النشاط، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتبنى نموذج أعمال مدفوع بالشراكات ونهجاً مبتكراً للنمو. تضم مجموعة الاتحاد للطيران خمسة قطاعات أعمال تشمل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الاتحاد للطيران الهندسية، والاتحاد لخدمات المطار، ومجموعة هلا، وشركاء الحصص. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (etihad.com).

نبذة عن الاتحاد للطيران:

انطلاقاً من مركز عملياتها التشغيلية في مطار أبوظبي الدولي، تتولى الاتحاد للطيران خدمة 103 وجهة دولية للركاب والشحن، معتمدة على أسطول يضم 115 طائرة من طراز إيرباص وبوينغ. تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب مرسوم أميري في يوليو 2003. وخلال عام 2017، نقلت الشركة ما يصل إلى 18.6 مليون مسافر. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com، ومتابعة حساب الشركة على تويتر EtihadAirwaysAR@ وصفحة الاتحاد للطيران على فيسبوك.

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