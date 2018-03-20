الخزعلي يهاجم “الانتهاك التركي” للحدود: أخطر ما يحدث للعراق

هاجم زعيم “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، التدخل العسكري التركي داخل الحدود العراقية.

وقال الخزعلي في تغريدة ان “من اخطر ما يحدث في العراق هو موضوع السيادة الوطنية وانتهاكها بتواجد القوات الأجنبية بدون موافقة البرلمان العراقي صاحب الحق الوحيد في الموافقة”.

وتابع انه “اضافة الى تواجد القوات التركية في بعشيقة، وتواجد القوات الامريكية رغم انتهاء الخطر العسكري لداعش، يضاف اليه الانتهاك التركي الاخير للحدود”.

وأعلن قائممقام قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في إقليم كوردستان كرمانج عزت أمس الاحد، توغل قوات تركية داخل اقليم كوردستان لمسافة أكثر من 10 كيلومترات، بعد معارك عنيفة مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني المنتشرين في المنطقة.

وبين عزت ان القوات التركية التي عبرت الحدود كانت مدعومة بغطاء جوي، وتتمركز حاليا في منطقة سيدكان، وأنشأت مواقع عسكرية ثابتة في المنطقة التي تقع في مثلث حدودي بين العراق وإيران وتركيا، متوقعا أن يستمر هذا التواجد لفترة طويلة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال في الثامن الشهر الجاري إن أنقرة وبغداد ستنفذان عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحي حزب العمال في شمال العراق في أيار المقبل.

وينشط عناصر حزب العمال المعروف اختصارا بالـ”PKK” في مناطق محاذية للحدود بين العراق وتركيا، وتنفذ أنقرة بين الحين والآخر غارات جوية على تلك المواقع، تقول إنها تستهدف تجمعات عناصر حزب العمال الذي تعتبره “منظمة إرهابية”.