السجن 10 سنوات لموظف بالتسجيل العقاري في بابل

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن عشر سنوات بحق موظف في دائرة التسجيل العقاري في المحافظة مارس عمليات تزوير.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن “الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً بالسجن عشر سنوات بحق موظف في دائرة التسجيل العقاري في الحلة”.

وأضاف بيرقدار أن “المتهم اعترف بتزوير معاملات عقارية لنقل عقارات تعود لبلدية الحلة إلى آخرين بطرق غير مشروعة”، لافتا إلى أن “الحكم جاء استناداً إلى أحكام المادة 289 من قانون العقوبات العراقي”.