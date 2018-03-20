Posted on by

السعودية تستهل الرحلات الدولية الى مطار اربيل

هبطت طائرة سعودية، اليوم الاثنين، الى مطار اربيل الدولي، كأول رحلة دولية بعد رفع الحظر عن مطارات اقليم كوردستان.

وأعلن محافظ اربيل نوزاد هادي في تصريح متلفز وصول الطائرة السعودية كأول رحلة دولية، مشيرا الى ان الرحلات الجوية ستتوالى على مطار اربيل بصورة مستمرة.

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجه مؤخراً بفتح مطاري السليمانية وأربيل للطيران الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية على المطارين بعد حظر دام أكثر من خمسة أشهر.

وجاء فرض حظر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري إقليم كوردستان في 29 أيلول الماضي، كرد فعل، ضمن سلسلة إجراءات أخرى، من جانب الحكومة العراقية على إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان في 25 من شهر أيلول 2017.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close