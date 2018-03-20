السعودية تستهل الرحلات الدولية الى مطار اربيل

هبطت طائرة سعودية، اليوم الاثنين، الى مطار اربيل الدولي، كأول رحلة دولية بعد رفع الحظر عن مطارات اقليم كوردستان.

وأعلن محافظ اربيل نوزاد هادي في تصريح متلفز وصول الطائرة السعودية كأول رحلة دولية، مشيرا الى ان الرحلات الجوية ستتوالى على مطار اربيل بصورة مستمرة.

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجه مؤخراً بفتح مطاري السليمانية وأربيل للطيران الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية على المطارين بعد حظر دام أكثر من خمسة أشهر.

وجاء فرض حظر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري إقليم كوردستان في 29 أيلول الماضي، كرد فعل، ضمن سلسلة إجراءات أخرى، من جانب الحكومة العراقية على إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان في 25 من شهر أيلول 2017.