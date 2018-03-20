العبادي أمام هيئة التنسيق بين المحافظات: لا تُطلقوا وعود التعيينات

دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الإثنين، المحافظات الى الالتزام بحصصهم المائية، فيما طالب بعدم إطلاق وعوداً بالتوظيف لدواع انتخابية.

وقال العبادي في بيان صدر على هامش ترؤسه اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، وتلقت (المدى)، نسخة منه انه “يجب تركيز الجهود لتعزيز النصر وتحقيق الامن والاستقرار وإيجاد قاعدة صحيحة وأجواء مناسبة للإعمار وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين عبر تشجيع الاستثمارات وجلب الشركات ودعم القطاع الخاص الذي يعدّ شريكا فاعلا في الاقتصاد العراقي”.

وعن قضيتي المياه والكهرباء أكد العبادي “أننا نحتاج الى تعاون جدي والتزام بالحصص ولا نريد أن نميز بين محافظة وأخرى”، داعياً الى “التعاون والعدالة والإنصاف والإدارة الجيدة للمياه لتكفي جميع المحافظات”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد وجه في وقت سابق، بوقف التجاوز على الحصص المائية بين المحافظات.

وتابع العبادي أن “الانتخابات على الابواب ونحن نحرص على نزاهتها وأن تجري في وقتها بنجاح من جميع الجوانب الامنية والتنظيمية”، مطالباً المحافظين بـ”أداء واجباتهم في خدمة المواطنين وعدم إطلاق وعود بالتوظيف لدواع انتخابية والحفاظ على الحيادية، الى جانب تشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات لاختيار ممثليهم بشكل سليم”.