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العبادي يعلن اطلاق التخصيصات للمحافظات ويحذر كتلاً “فاشلة” من تحريك الشارع

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، اطلاق التخصيصات المالية لكل المحافظات، محذرا من قيام عناصر داعش بالقيام بأعمال ارهابية مع قرب موعد الانتخابات.

وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي “أطلقنا التخصيصات المالية لكل المحافظات”.

واضاف ان “الدواعش يحاولون القيام باعمال ارهابية وخاصة مع قرب الانتخابات”.

واشار العبادي الى ان “كتلاً سياسية فشلت سابقاً، تعمل على تأجيج الشارع بذريعة نقص الخدمات”.

يشار الى ان عدداً من المحافظات، وبينها بغداد، شهدت مؤخراً تظاهرات احتجاجية بسبب سوء الخدمات.

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