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العثور على جثتين تم حرقهما بعد القتل في حي بكركوك

افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء ان قوات الشرطة عثرت على جثتي رجلين مجهولي الهوية قتلا واحرقا في حي غربي محافظة كركوك.

وابلغ المصدر ان عناصر شرطة مركز حي “دوميز” عثرت صباح اليوم على جثتين مجهولتي الهوية على الطريق المؤدي الى شركة طارق.

وأضاف المصدر ان الجثتين تعرضتا للحرق بعد القتل لإخفاء ملامحهما، ان قوات الشرطة نقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي في المحافظة.

وتشهد كركوك ومنذ انتشار القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي بعد 16 أكتوبر/تشرين الثاني وانسحاب قوات البيشمركة والامن الاسايش اضطرابا ملحوظا في الأوضاع الأمنية حيث ازدادت الهجمات الإرهابية وعمليات القتل والاختطاف والتسليب، والعثور على الجثث المجهولة.

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