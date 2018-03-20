العراق يعلن تنفيذ عملية انزال جوي على داعش قادها “المالكي”

كشفت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاثنين عن نجاح عملية استباقية تم تنفيذها في الصحراء الغربية الواقعة بين العراق وسوريا.

وقال ناطق الوزارة العسكري العميد يحيى رسول “نفذت العملية ليلة امس وفق معلومات استخباراتية بوجود قيادات مهمة في الصحراء وقد قاد العملية قائد في طيران الجيش العراقي الفريق اول ركن حامد المالكي من خلال انزال جوي بالاشتراك مع قوة من جهاز مكافحة الارهاب”.

واضاف “اسفرت العملية عن القاء القبض على هدفين خطرين مطلوبين للقوات الامنية العراقية وقد كانا يرومان تنفيذ عمليات ارهابية وفق معلوماتنا الاستخبارية”.

وتقول قيادات عسكرية عراقية، ان عناصر من تنظيم داعش انتقلوا إلى صحراء الأنبار الواسعة بعد هروبهم من المدن المحررة.

وكان التنظيم قد اتخذ من مناطق شاسعة شمال ووسط وغرب العراق معاقل محكمة لمسلحيه منذ يونيو 2014. وبعد 3 سنوات من القتال، اعلن العراق في 10 ديسمبر الماضي “النصر” على “المتشددين”.