الكرملين: زيارة محمد بن سلمان لواشنطن شأن سعودي أمريكي بحت ولا علاقة لنا بها

اعتبر الكرملين أن زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن شأن أمريكي سعودي بحت، لا دخل لروسيا فيه، مؤكدأ أن اهتمام موسكو ينصب على تطوير علاقاتها الجيدة مع الرياض.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: “زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن تخص العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية. نحترم علاقات الدول الأخرى فيما بينها. بدورنا، نعير اهتماما أساسيا لبناء وتطوير علاقاتنا اطيبة مع الرياض”.

وأضاف: “نقدر هذه العلاقات تقديرا عاليا، ونعتقد حاليا، أن موسكو والرياض كليهما تمتلكان إرادة سياسية ونية لبذل شتى الجهود لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بينهما لتطوير علاقاتنا على أسس المصلحة المتبادلة. والبقية ليست من شأننا”.

وتعليقا على تصريحات واشنطن بأنها تعتزم البحث مع الرياض كيفية “جعل موسكو تدفع ثمن أعمالها في سوريا ودعمها لإيران”، قال بيسكوف أن “الدعوات المهوسة بجعل موسكو دائما تدفع ثمن شيء ما، والتي تصدر عن واشنطن باستمرار وعلى مختلف المستويات، أمر لا يثير إلا مشاعر الأسف”.

وأضاف: “موسكو كانت دائما تسدد حساباتها ولا تزال، لكنها لا تنوي تسديد حسابات الآخرين”.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بتأجيج الأزمات في الشرق الأوسط “وراء الكواليس” ومحاولة تقويض العلاقات الأمريكية السعودية.

المصدر: وكالات

متري سعيد