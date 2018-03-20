الملياردير الذي أمسى شحاذا

(زيطة) هو اسم أحد شخوص رواية (زقاق المدق). مهنة زيطة كما كتبها نجيب محفوظ هي صناعة عاهات لمن يريدون احتراف مهنة التسول. يبتر أرجل البعض وأيادي بعضهم ويسمل العيون. جاءه رجل مسن يتشح بالوقار تفحصه زيطة جيدا وقال له 🙁 الوقار أنفس عاهة).

هذا جرد بالأرقام الدقيقة لمقدار مداخيل لعراق من اموال منذ العام ٢٠٠٥ لغاية كتابة هذا المقال.

في المقال ستجدون تكلفة بناء اهم المشاريع في العالم. من خلال الأرقام ستعرفون مقدار السرقات والفساد والدمار الذي حل بالعراق

الرقم الكلي لمداخيل العراق والإنفاق بموازناته منذ العام ٢٠٥ لغاية موازنة ٢٠١٨ هو. (1.269.958.836.982) دينار اي ما يعادل 1045 مليار دولار منها (384142263849) دينار ما يعادل 315 مليار دولار هو ما خصص للموازنات الاستثمارية.

لا أتطرق للنهب المنظم في الموازنة التشغيلية من خلال الامتيازات والرواتب الخيالية والفضائيين وو. لان اغلب العراقيين يعرفون هذه السرقات، لكني سأركز على السرقات في الموازنة الاستثمارية.

اليكم جولة سريعة بالأرقام لتكلفة أغلى مشاريع في لعالم:

أغلى ملاعب العالم تكلفة هو الملعب الوطني في اليابان الذي سينتهي العمل به عام ٢٠١٩، تكلفته ملياري دولار.

ملعب ومبلي في إنجلترا أنجز مجددا في عام٢٠٠٧بتكلفة بلغت ١٫٢مليار دولار.

النفق تحت البحر الذي يربط إنجلترا بفرنسا بطول ٣١ كلم تكلفته22مليار واربعمائة مليون دولار.

أكبر مدينة صناعة الكترونية بنيت في منطقة سونغدو في كوريا الجنوبية بتكلفة 40مليار دولار.

اكبر خطوط سكك الحديد السريعة جدا والمتطورة، بدأ العمل بها عام 2015وسينجز في عام 2029 وستربط ولاية كاليفورنيا الامريكية بمعظم المدن الرئيسيّة في امريكا بتكلفة 33مليار دولار.

برج خليفة في دبي تكلفته اقل من مليار ونصف.

اغلى منتجع سياحي في العالم من حيث تكلفة الإنشاء هو منتجع مارينا السياحي في سنغافورة بنيت فيه اكبر فنادق العالم ومسارح ومعارض ومتحف وصالة تزلج على الجليد ومراكز تسوق وتتواجد فيه فروع لأشهر مطاعم العالم ووو .

كلفته بلغت 8 مليار دولار.

٣١٥ مليار دولار نهبت ولم نر لها اثرا على ارض العراق. أشباه (زيطة) من ساسة العراق قطعوا أوصال العراق وباعوه رخيصا في سوق الخردة.

أفقر ودمر صدام العراق، والذين جاءوا من بعده اتموا إفقار العراق وسرقة ونهب خيراته. ذهبوا به الى مؤتمر (القشمرة) في الكويت يشحذون، واخذوا معهم وقار العراق وحضارته وعزه وماضيه المجيد وهيبته. لم تنبسط أيادي المجتمعين في الكويت، لمشاهد الدمار الذي حصل في العراق. لكن طابع الحقد والتشفي هو الذي دفع البعض منهم، لان يقرض العراق الذي طرق ساسته أبوابهم ليشحذوا باسمه، وبمكانته، وحضارته، وعمقه في التاريخ. كان وقار العراق أنفس عاهة استعملها ساستنا للتسول . تبرع البعض بدراهم معدودة كمنح. لقد تسابقوا على تكبيلنا بالقروض. عاد الزيط من مؤتمر المانحين في الكويت للضحك على الذقون منتشين بوقار عراق باعوه بثمن بخس.

مهزلة المهازل ان يلعب السيد عبد الحسين عبطان وزير الشباب دور الصحفي الذي يزف لمتابعيه بشرى سبق صحفي يقول 🙁 السعودية تبرعت بملعب قطر تبرعت بثلاث ملاعب. واكمل نحن نعتز بهذا النوع من العلاقات ونستثمر كل الفرص) .

اما تستحون؟.

لماذا لم تستثمروا اموال العراق الاستثمار الأمثل؟.

لماذا لعبتم دور زيطة الذي يقفز فرحا بما يحصل عليه من هبات وعطايا ثمنها دماء الشهداء وكرامة العراق وشموخه!؟.

بقاء مدارس الطين والطرق والفنادق والمستشفيات والجسور والبنى التحتية المتعبة القديمة من دون تعمير او اضافة اي منجز عمراني او صناعي او زراعي او ترفيهي جديد يعطي مؤشرا لحجم السرقات .

٣١٥ مليار سرق معظمها وأنجزت بها مشاريع عملاقة على الورق.

انشغل معظم ساسة العراق بالسرقات وتركوا العراق لحمة تحترق بنار الذل والهوان

(إذا سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده)

تصريح السيد عبد الحسين عبطان على هذا الرابط

حسن الخفاجي

Hassan.a.alkhafaji@gmail.com