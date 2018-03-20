الى الشيخ صالح الطائي مشكلتنا بساسة مكوننا وليس في الامريكان

نعيم الهاشمي الخفاجي

قرأت مقال للأستاذ الشيخ صالح الطائي يحمل عنوان حلال على امريكا، انا لست مدافعا عن أمريكا، وأعتقد انت شيخ ان لم اكن انا مخطأ سبق أن كنت تكتب في مقالاتك اية الله الشيخ صالح الطائي، ان كنت نفسك الشيخ اية الله صالح الطائي انا ابارك لكم يفترض في شيوخنا وعلمائنا الكرام وخاصة الذين وصلوا لمرحلة متقدمة في الزعامة الدينية الشيعية وهو يكتب مقالات تختص في الشأن السياسي واﻹقتصادي العراقي، لكن ياشيخ مشكلتنا نحن الشيعة الجعفرية ليست في امريكا وإنما مشكلتنا الحقيقية في ساسة احزابنا والمرجعيات الدينية المتحزبة والغير متحزبة، شيخي أمريكا تبحث عن مصالحها والسياسية تبنى على المصالح وليس على اﻷخلاق، الشيعة الجعفرية دخلوا في غيبة منذ 1170 سنة والظلم الذي لحق بالشيعة ليس بسبب النواصب والطائفيين والبعثيين فقط وانما ايضا يتحمل ساسة الشيعة ومرجعياتهم جزء كبير من ذلك، الشيعة سنحت لهم ظروف في اقامة دول لهم او حتى حكم مناطقهم لكنهم رفضوا، انظر لثورة العشرين قاتل الشيعة المحتلين والنتيجة الشيعة رفضوا حكم نفسهم واستوردوا ملك من الحجاز خائن عميل للمحتلين احتل دمشق وسلمها للجيش الفرنسي، لم يكتفي علماء الشيعة بعدم المشاركة في الحكومة وإنما اصدروا فتاوى تحرم الدخول للجيش وللوزارات ….الخ سقط صدام منذ 15 عام وسبب تعثر العملية السياسية هم ساسة المكون الشيعي تنكروا لاتفاقات المعارضة السابقة وادخلونا في نفق مظلم وياليتهم متوحدون وانما متناحرون ينهش بعضهم البعض اﻵخر، لا اخفيك سرا انا طالب في جامعة اسلامية شيعية درسنا مادة تاريخية وهي الشيعة في الاسلام للسيد محمد حسين الطبطبائي وذكر اسم الدول الشيعية عبر التاريخ مثل الفاطنيون والاسماعيلية والادارسة والحمدانيون والمشعشعون في جنوب العراق والاهواز وبني بويه في ايران قبل ان يتحالف سنة ايران مع التتار للقضاء عليهم ووجدت ان كل هذه الدول هي شيعية اسماعيليهم ولازال لهم حكم في الهند في اسم الشيعة البهرة، وكذلك اقام الشيعة الزيدية دولة لهم في اليمن استمرت 900عام ولازال الحوثيون ليومنا هذا، لكن لم اجد ان الشيعة الجعفرية قد اقاموا لهم حكم ديني شيعي او قبلي او ملكي على الاطلاق وانما انفرد السيد الامام الخميني رض في اقامة نظام الحكومة الاسلامية وبذلك يعتبر الخميني رض هو الشيعي الجعفري الوحيد الذي اقام حكم شيعي، الخلل الذي تراه انت ويراه الجميع في العراق هو بسبب عدم وجود مشروع لدى ساسة المكون الشيعي الجعفري، نام الشيعة الجعفرية وخاصة العرب طيلة 1170 عام فهل ترجو من زعاماتهم النائمون ينتبهون ويصححون أخطاءهم؟ وتقبل تحياتي شيخي الفاضل ما كتباه مجرد تعليق بسيط لا أكثر وليست الغاية الرد على آراء سماحة الشيخ صالح الطائي المحترم، مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي