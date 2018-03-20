بارزاني مخاطباً الشعب العراقي: سنبقى أخوة.. وكوردستان ليست على حافة كارثة

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، في رسالة له بمناسبة عيد نوروز أن الوضع السياسي في البلاد والعلاقات بين الحكومات لن تؤثر على علاقات الأخوة.

وأدناه نص رسالة بارزاني بمناسبة أعياد نوروز

أيها الكوردستانيون الأعزاء عيدكم مبارك

تحياتي واحترامي وحبي لشعب كوردستان كباراً وصغاراً، أبارك نوروز والسنة الجديدة لكل كوردي أينما كان في هذا العالم.

كانت شعلة نوروز على مدى التاريخ رمزاً للحرية التي هي ضالة آبائنا وأجدادنا وضالة كل كوردي طوال حياته، لذا فإن أمسية نوروز وشعلته المتقدة إلى جانب كونها رمزاً للحرية، فإنها رمز للنهوض بعد الكبوة، ولتجدد القرارات والتعاهد على مواصلة النضال، ذلك النضال الذي قُدّمت في سبيله الأرواح والدموع والحيوات الغالية، ما جعلنا نحن الأجيال التي تلت، لا نرى أمامنا سوى سبيل واحد، سبيل الاستمرار حتى تحقيق النصر.

في نوروز، عادت إلى الكورد روح النهوض والصمود واستئناف النضال ومواصلته بعد أشد النكسات.

في كل عام، يمثل نوروز لكل الأمة الكوردية ولكل فرد كوردي، بدايةً لتعزيز وتجدد إرادة النصر، وكما كان يمثل لأجدادنا رمز المقاومة وعدم الخضوع، حتى لو أخفقوا أحياناً بسبب عدم تعادل موازين القوى، لكنهم في نوروز، استأنفوا الكفاح بروح نوروزية ترفل بالثقة بالنفس، وبالإيمان بحتمية النجاح.

هنا أود أن أقول واثقاً ومؤمناً، بأن تاريخ كوردستان اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يمر بمرحلة مخاض لولادة جديدة، وأن الحركة التحررية الكوردستانية والسلطة الكوردستانية بلغتا مرحلة لا يمكن فيها القضاء عليهما، لأن هذه السلطة هي ثمرة نضال البيشمركة وصمود شعب كوردستان.

إنّ كوردستان ليست على حافة كارثة كما يتصور البعض، بل يمكننا من خلال حوار داخلي سليم، ومن خلال توحيد صفوفنا، المضي بكوردستان قدماً والاقتراب أكثر من مستقبل أبهى وأكثر ازدهاراً.

واجه إقليم كوردستان، بسبب حرب داعش، وعدم التوافق السياسي الداخلي، والخلافات السياسية مع بغداد، وكذلك بسبب الأزمة الاقتصادية في العالم، مصاعب جمة، كان أسوأها قيام بغداد منذ العام 2014 بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة. كانت المشكلة الاقتصادية هي الأصعب طبعاً، لكني أود طمأنتكم إلى أن الوضع الاقتصادي سيعود إلى حالته الطبيعية، وبفضل تعاونكم وصمودكم جميعاً ستعود كافة الأمور إلى نصابها الطبيعي. إن معاناتكم وأوجاعكم تجعلني أشعر بالحزن من أعماق قلبي. لكنني لا أشك في إمكانية تجاوز هذا الوضع الاقتصادي العصيب.

في هذا اليوم، في يوم نوروز، ترنو قلوبنا وتخفق لذكرى أولئك الأبطال الذي ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن كوردستان، فتحية لأرواحهم الطاهرة، تحية لزوجاتهم وأولادهم وأمهاتهم وآبائهم وذويهم، وسيبقون معنا وفي قلوبنا للأبد.

أحيي بشدة الأخوات والأخوة الإزيديين الذين قدموا أكبر التضحيات في حرب داعش وعانوا أشد الأوجاع، فإلى جانب حلبجة، صارت سنجار تاجاً على رأس تاريخ شعبنا المليء بالتضحيات. صحيح أن جروحنا وآلامنا في سنجار عميقة جداً، لكننا واثقون تمام الثقة في أن هذه الجروح والآلام هي نواة للحرية ولمستقبل أكثر زهواً للإزيديين ولكل شعب كوردستان.

تحياتي الحارة وتبريكاتي لنازحي كركوك وسنجار ومخمور وخانقين والمناطق الأخرى، ولأبناء المناطق المتنازع عليها، عيد مبارك للكورد الفيليين والكاكائيين والشبك الذين لا شك أن شعورهم الوطني والقومي اليوم، مع إشعال شعلة نوروز، أكثر اتقاداً وحماسة من أي يوم آخر، أبارك عيد نوروز لكل اللاجئين الكورد الذين يعيشون في إقليم كوردستان، وأرجو أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم قريباً مكللين بالعز والشموخ.

تحية لتركمان ومسيحيي كوردستان، الذين يستحق تعايشهم ومشاركتهم وصمودهم في الدفاع عن كوردستان كل التقدير والاحترام.

تحية للأخوة العرب المقيمين في إقليم كوردستان، وفي هذا اليوم نقول لكل المكونات القومية والدينية، بأننا كما كنا دائماً متمسكون بالتعايش السلمي وبالمساواة في إقليم كوردستان.

في هذا اليوم، أحيي بيشمركة كوردستان الأبطال، المستعدين للتضحية بأرواحهم دفاعاً عن أرض كوردستان المباركة. تحية لقوات الأسايش والشرطة وشرطة المرور وجميع قوى الداخلية والمؤسسات الأمنية في كوردستان، الذين يحمون بتفوق وتفانٍ أمن شعب كوردستان واستقراره.

كما أنتهز هذه الفرصة، وأحيي عموم الشعب العراقي الشقيق، وأقول لهم: مهما كان الوضع السياسي في البلاد وكيفما تكن العلاقات بين الحكومات، فإننا سنبقى أخوة للأبد. العراق يزخر بثروات طبيعية وبشرية هائلة، ونحن واثقون أنه من خلال حل المشكلات السياسية الأساسية، وتحسين أوضاع البلاد وإدارتها، فإن العراق سيمضي نحو الازدهار الذي يتطلع إليه الشعب العراقي.

أحيي جميع الشعوب الجارة لكوردستان، وأنتهز هذه المناسبة للتأكيد على: أن نضال كوردستان في العراق لم ولن يشكل أي خطر أو تهديد على أية دولة، بل على العكس، لن يعود نجاح شعب كوردستان في العراق على جيرانه إلا بالخير، ونبعث رسائل سلام وطمأنة لكل شعوب المنطقة ونؤكد لها بأننا عامل استقرار في المنطقة.

في الختام، أبارك عيد نوروز لكل الشعوب التي تحتفل به. وفي عيد نوروز نتوجه بالشكر والتقدير لكافة الدول والشعوب والشخصيات التي تحترم إرادة شعب كوردستان وأمنه، وأوجه تحياتي لكافة القنصليات والمنظمات التي ساعدت حكومة وشعب كوردستان خلال السنوات الماضية.

مرة أخرى، أبارك للجميع عيد نوروز والسنة الكوردية الجديدة، وأدعو المواطنين إلى الحفاظ على نظافة البيئة وطبيعة كوردستان خلال نزهاتهم وسفراتهم الاحتفالية، وأوصيهم بالالتزام بتعليمات المرور حفاظاً على سلامتهم.

مرة أخرى، عيد نوروز مبارك لكم جميعاً، وأتمنى لكم عطلة سعيدة.