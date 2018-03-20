بعثة منتخب قطر تصل الى البصرة

وصلت إلى مدينة البصرة، اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب القطري، لغرض المشاركة في بطولة الصداقة الدولية، التي تنطلق منافساتها يوم غد الأربعاء وتستمر لغاية يوم 27 من هذا الشهر.

وكان في استقبالهم ممثلين عن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، وعدد من الشخصيات الحكومية والرياضية، إلى جانب جمع غفير من الإعلاميين والصحفيين.

وقال رئيس البعثة القطرية طلال الكعبي بحسب بيان لاتحاد الكرة، ان “سعادتهم غامرة وهم يطأون أرض بلاد الرافدين، معرباً عن إرتياحه الشديد، للحفاوة الكبيرة التي وجدوها من الجانب العراقي”.

وأوضح، إن “المنتخب القطري هو أول فريق خليجي يلعب في العراق بعد صدور قرار رفع الحظر وهذا يشعرنا بالفخر والاعتزاز بمشاركة العراقيين أفراحهم”.

من جانبه وصف كابتن الفريق القطري حسن الهيدوس هذه الزيارة بأنها تاريخية وقال “كلنا شوق للعب في العراق، والاستمتاع بالحضور الجماهيري الذي ستمتلأ به مدرجات ملعب المدينة الرياضية في البصرة”.

وأضاف “وجودنا في بلدنا الثاني ومساهمتنا في تعضيد العلاقات القطرية العراقية أمر يشير إلى الوحدة والتلاحم بين ابناء الخليج العربي” متمنياً ان “نرسم الابتسامة على وجوه الجماهير الرياضية ونقدم مستوى فني يوازي حجم هذه البطولة، التي ترمز إلى الصداقة والمحبة بين الشعوب العربية”.