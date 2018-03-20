بعد السليمانية .. الكوادر الطبية في محافظة ثانية بإقليم كوردستان يقاطعون الدوام الرسمي

أعلنت الكوادر الطبية في محافظة حلبجة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن مقاطعة الدوام الرسمي احتجاجا على استمرار نظام الادخار الاجباري للرواتب رغم صرفها من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

جاء ذلك في تصريح ادلى به متحدث باسم الكوادر للصحفيين قال فيه انه “بعد عملية تدقيق طويلة جدا تلقينا نبأ وصول رواتب وزارتي الصحة والتربية من بغداد ولكن في ليلية ان نظام الادخار الاجباري للرواتب سيبقى على ما هو عليه”.

وطالب المتحدث المجتمع الدولي للتدخل وحل هذه المشكلة وابعاد قوات شعب كوردستان عن التجاذبات السياسية بين أربيل وبغداد.

وكان المتحدث يصرح وسط عشرات من زملائه من الكوادر الطبية العاملين في العيادات المستشفيات العامة اذ حملوا لافتات تطالب بإنهاء نظام الادخار الاجباري.

ووجّه أطباء محافظة السليمانية في وقت سابق من اليوم مذكرة الى رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان طالباني، ونائبه قباد طالباني، والى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم والى الراي العام، والقنوات الإعلامية اعلنوا فيه مقاطعتهم للدوام الرسمي.

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد قد اعلن في وقت سابق من اليوم ان مجلس وزراء الإقليم سيجري مراجعة نظام ادخار الرواتب للموظفين والعاملين بعد عطلة أعياد نوروز.