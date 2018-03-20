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حالة نادرة.. امرأة لم تبتسم منذ أكثر من 30 عاما

قالت سيدة بريطانية إنها لم تبتسم منذ أن كان عمرها 17 سنة بسبب حالة نادرة غيرت حياتها.

وذكر موقع “مانشستر إڤنينگ نيوز” أن كيت والورك، التي تبلغ من العمر 51 عاما، تعرضت لشلل في الوجه حين كانت مراهقة.

وأوضحت والورك أنها لم تكتشف حالتها إلا بعد مرور وقت طويل، مشيرة إلى أنه بعد شخيصها جرى اكتشاف إصابتها بمتلازمة ميلكيرسون-روزنتال.

وتصيب هذه المتلازمة 8 أشخاص فقط من أصل كل 10 آلاف في المملكة المتحدة.

وقالت كيت، التي تنحدر من روشديل في إنگلترا، إن أعراض المرض تظهر بشكل واضح على وجه الإنسان، مضيفة أن الخدين ينخفضان قليلا، كما يحدث تورُّم في الوجه والشفاه (عادة الشفة العليا).

وتابعت:”قليلون من يتكلمون بشأن هذا المرض.. أنا اخترت الحديث عن معاناتي حتى أساهم في توعية الناس”.

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