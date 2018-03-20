Posted on by

داعش يسيطر على حي بالعاصمة دمشق بعد طرد قوات نظام الاسد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإن مقاتلي تنظيم داعش سيطروا على حي القدم في العاصمة دمشق، بعد طرد قوات موالية للحكومة.

وسيطر مسلحو التنظيم على حي القدم، مساء الاثنين، بعد أسبوع من تسليم قوات تابعة للمعارضة السورية الحي الصغير لقوات النظام السوري.

ووفقا للمرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، قتل 36 من القوات الحكومية في الاشتباكات، كما أصيب وأسر عشرات.

يذكر أن تنظيم داعش كان قد أعلن في وقت سابق سيطرته على حي القدم. فيما لم يرد بعد أي تعليق من الحكومة.

وجاءت اشتباكات القدم، جنوبي دمشق، في الوقت الذي تركز فيه القوات السورية على استعادة الضواحي الشرقية للعاصمة، التي تسيطر عليها المعارضة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close