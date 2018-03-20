داعش يسيطر على حي بالعاصمة دمشق بعد طرد قوات نظام الاسد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإن مقاتلي تنظيم داعش سيطروا على حي القدم في العاصمة دمشق، بعد طرد قوات موالية للحكومة.

وسيطر مسلحو التنظيم على حي القدم، مساء الاثنين، بعد أسبوع من تسليم قوات تابعة للمعارضة السورية الحي الصغير لقوات النظام السوري.

ووفقا للمرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، قتل 36 من القوات الحكومية في الاشتباكات، كما أصيب وأسر عشرات.

يذكر أن تنظيم داعش كان قد أعلن في وقت سابق سيطرته على حي القدم. فيما لم يرد بعد أي تعليق من الحكومة.

وجاءت اشتباكات القدم، جنوبي دمشق، في الوقت الذي تركز فيه القوات السورية على استعادة الضواحي الشرقية للعاصمة، التي تسيطر عليها المعارضة.