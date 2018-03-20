ديانا حداد تدعم “الأيادي البيضاء” وتحل ضيفة “قفطان مازاغان 2018” في المغرب

ستقدم مفاجآت متعددة خلال زيارتها للمعرض في “الجديدة”

(بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة ديانا حداد)

بتاريخ: 20 مارس 2018:

ضمن أعمالها الإنسانية والخيرية في دعم المجتمع بكافة فئاته من أجل حياة أفضل، لبّت الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” دعوة “جمعية الأيادي البيضاء” في مدينة “الجديدة” المغربية، لتكون ضيفة الدورة السابعة لقفطان مازاغان 2018، المتخصص سنوياً بعرض أحدث التصميمات للقفطان المغربي الشهير، بهدف صقل مواهب الحرفيين والمصممين الإقليميين، والدفع بهم إلى الأمام للمشاركة في المحافل الوطنية والدولية من خلال معارض الصناعات التقليدية أو عروض الأزياء، والذي سيعقد يوم السبت 24 مارس 2018 بالمنتجع السياحي “مازاغان بيتش اند غولف ريزورت” بمدينة الجديدة.

وأكدت “البرنسيسة” سعادتها بالتواجد بين الجمهور العربي المغربي، مؤكدة حرصها على التواجد دائماً من خلال المشاركة بالأعمال الإنسانية المجتمعية، ومن خلال الحفلات والنشاطات الغنائية التي تقدم بها الفرح والسعادة عند لقائها الجمهور المغربي، التي تكن له كل المحبة والإحترام والتقدير على دعمهم المتواصل لمسيرتها الغنائية.

وكشفت ديانا حداد أنها سترتدي خلال زيارتها مجموعة من الألبسة التقليدية المغربية، كعادتها وإهتمامها عند كل زيارة للمغرب أو في بعض المناسبات التي تقدمها وتشارك بها في المغرب والخليج، الى جانب أنها تعد مجموعة من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها خلال زيارتها للمعرض.

للمتابعة والتنسيق

مدير المكتب الإعلامي

مــراد النتشـــة