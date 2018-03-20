رائد فهمي يلتقي بوفد من التيار الديمقراطي

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم أمس، الدكتور وسام العاني والسيد كامل مدحت عضو اللجنة التنفيذية للتيار الديمقراطي. واستعرض اللقاء اخر التطورات للقوى المدنية والديمقراطية وطبيعة التحالفات القائمة، حيث جرى التأكيد على اهمية تنشيط التيار الديمقراطي كإطار سياسي ومجتمعي، كما أشار الجانبان إلى أن التباين في المواقف الانتخابية يجب ان لا يؤثر على الرؤية الاستراتيجية للقوى الديمقراطية المعنية بنشر القيم الديمقراطية. وتم الاتفاق على التواصل بين القوى الفاعلة في التيار الديمقراطي بما يعزز من مكانتها ودورها في التغيير الاجتماعي وحضر اللقاء الى جانب الرفيق رائد فهمي الرفاق د.عزت ابو التمن وعلي مهدي من قيادة الحزب والرفاق راهي مهاجر وعلي صبري وفاضل الموسوي اعضاء لجنة العلاقات الوطنية.