رونالدو خلال تسلمه جائزة افضل لاعب في بلاده: لا يوجد أفضل مني

اعتبر نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه لم يولد بعد اللاعب الذي قد يكون أقوى منه في كرة القدم، وأنه أفضل لاعب قد يعرفه تاريخ الكرة.وفي حديث أعقب مراسم تسلمه جائزة الكرة الذهبية السنوية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب كرة في العالم، قال رونالدو: “لم يولد ذاك اللاعب الذي هو أقوى مني. أنا أفضل لاعب تعرفه كرة القدم في تاريخها”.

وأضاف خلال المراسم التي أقيمت في برج إيفل في باريس: “بالطبع أنا سعيد. هذا أمر أتطلع إليه كل عام. اللقبان اللذان أحرزتهما العام الماضي ساعداني في الفوز بهذه الجائزة”.

وتابع: “أتوجه بالشكر إلى زملائي في ريال مدريد. وأريد أن أشكر جميع الذين ساعدوني للوصول إلى هذا المستوى”.

عادل رونالدو الذي قاد ريال مدريد الموسم الماضي إلى لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012 والاحتفاظ بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، رقم غريمه في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وتوج بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته.

وسبق له ونال اللقب المذكور أعوام 2008 (كان مع مانشستر يونايتد الإنجليزي) و2013 و2014 و2016، فيما أحرزها ميسي أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وجمع رونالدو بين الكرة الذهبية وجائزة الاتحاد الدولي “فيفا” لأفضل لاعب في العالم التي نالها في 23 أكتوبر/تشرين الأول، متفوقا على ميسي ونيمار أيضا.

جائزة الكرة الذهبية عادت إلى كنف مجلة “فرانس فوتبول” في 2016 بعد إنهاء الشراكة التي جمعتها بالاتحاد الدولي “فيفا” منذ 2010.

المصدر: “لينتا.رو” ووكالات

صفوان أبو حلا