شريك الزنزانة يكشف تفاصيل حياة العميل المزدوج سكريبال

سرد قسطنطين لابين أحد رفاق العميل المسموم في بريطانيا مؤخرا جانبا من يوميات قبوعه في زنزانة واحدة في السجن، مع ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال.

وقال لابين في حديث نشرته قناة “360” اليوم: “كان سيرغي سكريبال يتلقى طرودا من خارج السجن فيها مواد غذائية وسلع ممتازة بما في ذلك المرتديلا الفاخرة والخبز والحلويات وغيرها. ولذلك لم يكن يتناول الوجبات التي تقدمها إدارة السجن”.

وأضاف لابين أن سكريبال كان يعمل في ورشة خياطة في السجن ومنعزلا عن الباقين ولا يخالط أحدا.

ولم يحدد لابين نوع الجريمة التي قبع هو في السجن بسببها، ولكنه قال إن غالبية السجناء كانوا محكومين بتهم جنائية على جرائم ضد الآخرين وفقط سكريبال وسجين آخر كانا محكومين بجريمة “خيانة العظمى”.

وتجدر الإشارة إلى أنه حكم على سكريبال بالسجن في عام 2006 لمدة 13 سنة، ولكن الرئيس الروسي دميتري مدفيديف، عفا عنه سنة 2010 وجرت مبادلته هو ومجموعة من الجواسيس الأجانب لدى روسيا، بعملاء للمخابرات الروسية في الولايات المتحدة.

وسافر سكريبال بعد ذلك للإقامة في بريطانيا، حتى تعرض الشهر الجاري هو وابنته يوليا للتسمم في بريطانيا بغاز مشل للأعصاب تزعم لندن بأنه “روسي المنشأ”، وبأن “روسيا وراء محاولة اغتياله”.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين