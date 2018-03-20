صحة كوردستان تكشف عن الموقف من مرض جنون البقر

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، خلو الاقليم من اي اصابات لجنون البقر، مؤكدة ان الفرق الصحية مستمرة في المراقبة والمتابعة الطبية.

وانتشرت مؤخراً أنباء عن اصابة اربعة مواطنين في محافظة السليمانية، ومواطن في محافظة دهوك، بمرض جنون البقر.

وقال مدير عام ديوان وزارة الصحة خاص قادر في تصريح صحفي ان الفرق الطبية بدأت الاسبوع الماضي تحقيقاتها للتأكد من وجود اصابات بمرض جنون البقر، مؤكدا انه وحتى اليوم لم تسجل اي حالة للاصابة بجنون البقر.

ولفت قادر الى ان الفرق الطبية مستمرة في عمليات المتابعة والمراقبة، وفي حالة تسجيل اي اصابة سيتم ابلاغ الوزارة بها مباشرة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.