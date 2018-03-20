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صلاح يتفوق على ميسي وكافاني وايموبيلي

ساهم النجم المصري لنادي ليفربول الانكليزي محمد صلاح في اكتساح نظيره واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الانكليزي الممتاز ، من خلال تسجيل أربعة أهداف بواقع سوبر هاتريك .

ورفع الفرعون الصغير رصيده التهديفي مع ليفربول للهدف رقم 28 في بطولة الدوري هذا الموسم متفوقاً على هاري كاين مهاجم توتنهام بـ4 أهداف في المركز الثاني ، ولينجح ايضاً في التفوق على ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وكافاني مهاجم باريس سان جيرمان وإيموبيلي مهاجم لاتسيو في صراع الحذاء الذهبي حيث جاء صلاح في المركز الأول برصيد 28 هدف فيما يحل الثلاثي بالمركز الثاني برصيد 24 هدف

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