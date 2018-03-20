ضبط 458 قنبرة هاون و62 عبوة فـي الشورة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس الإثنين، إلقاء القبض على خلية إرهابية جنوب الموصل خططت لتنفيذ هجمات.

وقالت المديرية في بيان تلقته (المدى) انه “بعملية نوعية جريئة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوات الاستخبارات العسكرية في قيادة الفرقة 20 من تفكيك خلية إرهابية في منطقة القيارة جنوب الموصل”.

واضافت، أن “الخلية كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية خلال الايام القادمة”، مشيرة الى إلقاء القبض على جميع أفرادها، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة ٤/١ إرهاب”.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط 458 قنبرة هاون و62 عبوة ناسفة جنوبي الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقته (المدى) إنه “بعمليات تعرضية فعالة تهدف للسيطرة على بقايا أسلحة وعتاد فلول الإرهاب المندحر وتجفيف منابعه، وبعملية استخبارية شجاعة نفذت وفق معلومات دقيقة تمكن أبطال الفرقة 20 من ضبط كدس كبير للعتاد في منطقة الشورة جنوبي الموصل”.

وأضافت ان “الكدس يحتوي على 458 قنبرة هاون محلية الصنع كانت معدة لاستخدامها كعبوات ناسفة و62 عبوة ناسفة على شكل صفائح حديدية، 9 قناني غاز خاص بصناعة العبوات”، مبينة انه “تم التعامل معها وفق السياقات المعمول بها”. وفي ديالى، أعلن اللواء 24 في الحشد الشعبي، أمس الإثنين، عن تدمير عدة مضافات تابعة لداعش واعتقال عدد من المشتبه بهم ضمن نتائج العملية العسكرية شرقي محافظة ديالى.

وقال اللواء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن “قطعات اللواء 24 في الحشد الشعبي مع قيادة عمليات ديالى شنت عملية ثأر الشهداء العسكرية لمداهمة وتفتيش مناطق إطحماية والمناطق المحاذية لمعسكر كراكوش وقرى الندا، شرقي قضاء بلدروز، (30 كم شرقي ب‍عقوبة)”.

واضاف اللواء في بيانه، أن “العملية تمخضت عن تدمير عدة مضافات يستخدمها الارهابيون للاستراحة وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بينهم مطلوبان وفق المادة 4 إرهاب”، لافتاً الى أن “هدف العملية الاخذ بثأر الشهداء وبث الطمأنينة في نفوس المدنيين”.

يذكر أن قوة أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش بدأت عملية عسكرية واسعة، الأحد، في حوض الندا لتعقب خلايا “داعش” الإرهابية.

في غضون ذلك، أحرقت قوات اللواء 313 بالحشد الشعبي، أمس الإثنين، ثلاث مضافات لداعش في الحويجات شمال شرق سامراء.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (المدى) ان، “قوة من اللواء 313 في الحشد الشعبي اشتبكت مع عناصر داعش في الحويجات شمال شرقي سامراء”، مبيناً ان “الاشتباك أسفر عن حرق ثلاث مضافات لداعش”.

واضاف ان “اللواء باشر عملية دهم وتفتيش بحثا عن مطلوبين”، مشيرا الى ان “العملية اسفرت عن العثور على أكداس للأسلحة والعتاد وزورقين نهريين تمت مصادرتها جميعا”.