((((عفرين الجريحة لا تتألمي هذا قدر الشجعان )))))

بِسْم الله …..عفرين لأنك مدينة كوردية بطلة شجاعة صبورة تاكلبت عليك خنازير الشر والاجرام وتخلت عنك الدول الكبرى لأجل صفقاتهم الحقيرة والدنيئة وكنتي إنتي الضحية سلموك الى ذءب وحش ومفترس تاريخهم على مر العصور يتفننون بالإجرام والتعذيب والسادية والقتل الجنس التركي والفارسي من أقذر واوسخ اجناس البشر على الكرة الارضيّة . عفرين لقد اتفق الروس والامريكان والعجم والاعراب على قتلك وتدميرك لكنكم والله والله سطرتم اروع التضحيات والبطولات لمدة سبعين يوما امام اعتى جيش عثماني عنصري تعداده بالاف مدججين بوحوش العصر الحركات الاسلامية (داعش والنصرة والقاعدة وغيرهم من سقط المتاع وحثالات الارض .الجيش التركي القذر استخدم كل الأسلحة المتطورة والحديثة الامريكية والاسرائيلية والاوروبية الثقيلة وامام أنظار العالم الغير متمدن والغير حر مجتمع عالمي قذر مصالحهم السياسة فوق كل العبر الانسانية والأخلاقية ،امام أنظار العالم كله يَرَوْن استخدام الخنزير اردوغان لمجرمي داعش الهاربين من العراق وسوريا وباتفاق إيراني تركي بأنهم سينهون شيء اسمه حلم دولة كوردية والنظاميين يدعيان إنهما اسلاميين،والله الخنزير اطهر من اسلامكم يا اولاد العاهرات .هل تتغابى أمريكا واوربا وإسرائيل عن تعاون أو صناعة اردوغان لداعش ،هل الكورد هم الوحيدين الذي يجب ان يكونوا قرابين لمصالح الدول الاستعمارية .هل لان اردوغان والخامناءي ينفذان مصالح اسرائيل في المنطقة ولهذا مسموح لهما بإبادة الشعب الكوردي .انتم يا بطلات وابطال حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي والله رفعتم راءس الكورد بمقاومتكم لاقذر جيش عثماني متصهين وحاقد ،اعملوا مقارنة بسيطة ولاتحزنوا يا ابطال الكورد .الجيش العراقي الذي كان متواجد في الموصل بإمرة نوري المالكي ثلثمائة داعشي اسقطوا محافظة باكملها وكان فيها ثلاث فرق عسكرية شيعية والرمادي دخلها داعش وفيها اكثر من اربع فرق عسكرية في عموم محافظة الرمادي وداعش لم يكن جيش منظم عندهم الطائرات أو الدبابات أو مدفعية ثقيلة متطورة كل الذي عدهم بيك اب عليها احديات وأسلحة خفيفة. يا بطلات الكورد وَيَا ابطال الكورد شجاعتكم أذلت اردوغان واعداء الكورد حتى وصل الاجرام بالأتراك استخدامهم لاسلحة محرمة ضد عفرين لكنكم صبرتم اكثر من شهرين امام هذا الإجرام والصمت المغزي للتحالف الدولي ولسنا بصدد صمت الروس فهولاء أقذر من الأتراك بألف مرة …..يا عفرين ارفعي رأسك وأنهضي من جديد الحرب لن تنتهي والله والله سياتي يوم نرد لهم الصاع صاعين .الرحمة لشهداء وشهيدات عفرين والرحمة لكل الشهداء في عفرين البطلة…….حامد اسماعيل