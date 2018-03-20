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مقتل جنديين تركيين شمال أربيل

أفاد حزب العمال الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، بمقتل جنديين تركيين داخل اراضي إقليم كوردستان.

وقال الحزب في بيان إن “قواتنا شنت هجوما على موقع للجيش التركي في منطقة برادوست الحدودية بناحية سيدكان، شمال أربيل”، مضيفاً أن “الهجوم جاء رداً على العمليات العسكرية التي نفذتها القوات التركية في تلك المنطقة قبل أيام”.

وأضاف البيان أن “الهجوم أسفر عن مقتل جنديين تركيين”.

يشار الى ان مواجهات وقعت مؤخراً بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكوردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الايراني، بعد توغل القوات التركية لمسافة 15 كيلو متراً داخل أراضي اقليم كوردستان.

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