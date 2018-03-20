مقرب من العبادي يكشف حقيقة زيارة بن سلمان للعراق ولقاء السيستاني

فجر مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، مفاجأة بشأن الأنباء حول زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العراق.

وقال النائب جاسم محمد البياتي في تصريح لوسائل اعلام عربية “لا أدري لمصلحة من تروّج قضية غير ثابتة حتى اللحظة، ألا وهي زيارة ولي العهد السعودي إلى العراق، والمشروع حتى الآن غير واضح بالنسبة لنا”.

وأضاف أن “أطرافا من الحكومة تواصلت معها، لم تثبت لي بأن هناك زيارة لمحمد بن سلمان إلى العراق”، متهما “أياد خفية بمحاولة إيجاد حالة من الاختلاف والتزعزع بين العراق والسعودية”.

ولفت البياتي إلى أن “زيارة شخصية كبيرة مثل بن سلمان، لا بد أن يكون تاريخها معلوما للناس جميعا، فعلى مستوى وزير خارجية دولة ضعيفة وصغيرة، يتم إعلان زيارته قبل فترة، فكيف تبقى غامضة زيارة شخصية مثل ولي العهد، ويرددها الإعلام فقط”.

وأردف “أنا سألت الحكومة، ولم أستلم منها جوابا يبين أن هناك زيارة لبن سلمان للعراق، وكذلك حتى مكاتب المراجع الدينية في النجف لم يتطرقوا لهذه الزيارة جملة وتفصيلا”.

وتابع “هناك شائعة تبث بآلية معينة عن الزيارة وأن المرجع السيستاني رفض الزيارة، ولدي قناعة على أقل تقدير أنه ليس هناك زيارة قريبة”.

وتناقلت وسائل إعلام محلية، أمس الاثنين، أن المرجع الديني الشيعي علي السيستاني “رفض رفضا قاطعا” استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارته المقبلة إلى العراق، التي تعتبر الأولى من نوعها بعد قطيعة لسنين.

ونقلت عن مصادر لم تسمها أنه “تم إبلاغ الجهات المعنية بالأمر، فيما تم تحديد المرجع بشير النجفي لاستقباله في حال تمت الزيارة”.