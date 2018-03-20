مكافحة الارهاب العراقية تعتقل ثلاثة صحفيين كورد في كركوك

ألقت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على مراسلي شبكة رووداو الكوردية، وهما هونر أحمد وهردي محمد، والمصور زانا تقي الدين، في مدينة كركوك.

واعتبرت شبكة رووداو الإعلامية اعتقال الصحفيين الثلاثة انتهاكاً لحرية الصحافة وللقانون وحقوق الانسان، خاصة وأن اعتقالهم جاء بطريقة عسكرية وبدون أمر قضائي، وطالبت بالإفراج عنهم فوراً.

من جانبه قال سكرتير فرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان، مهدي زريان “بصفتي سكرتير فرع كركوك لنقابة صحفيي كوردستان، أطالب حكومة إقليم كوردستان بالعمل على أعلى المستويات لنجدة هؤلاء الصحفيين، قبل أن تلحق بهم أضرار كبيرة وهم في قبضة قوات مكافحة الإرهاب العراقية”.

وتشهد محافظة كركوك منذ انسحاب قوات البيشمركة منها خلال شهر تشرين الأول الماضي، توترات أمنية، تشمل عمليات اغتيال وحالات اختطاف، وتعرضات لتنظيم داعش على الاجهزة الامنية.