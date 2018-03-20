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نتائج الفرق العراقية المشاركة لليوم الثاني من البطولة العربية

نتائج الفرق العراقية المشاركة لليوم الثاني من البطولة العربية الاقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في ابو ظبي

ابوظبي/سالم تكليف

حققت الفرق العراقية المشاركة في البطولة العربية الاقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في ابو ظبي نتائج كبيرة في الألعاب المختلفة.

وقال رئيس اتحاد الاولمبياد الخاص العراقي سعد عبد ياسين ان لاعبينا حققوا نتائج طيبة في مشاركتهم باليوم الثاني من البطولة حيث فاز العراق بلعبة كرة السلة للمرحلة الثانية 20 – صفر على الكويت فيما حصل اللاعب العراقي محمد حسين من العراق على الميدالية الفضية والبرونزية وعامر مزيد حمد على الميدالية الفضية والبرونزية في لعبة البولنغ

كما فاز اللاعب مرتضى كريم عبد على الميدالية الفضية وعبدالجبار صفاء على الميدالية البرونزية في لعبة التنس الارضي

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