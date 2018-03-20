وزير صحة كوردستان يعلق على مقاطعة الكوادر الطبية للدوام الرسمي في السليمانية

اعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان ريكوت حمه رشيد يوم الثلاثاء ان مجلس وزراء الإقليم سيجري مراجعة نظام ادخار الرواتب للموظفين والعاملين بعد عطلة أعياد نوروز.

ووجّه أطباء محافظة السليمانية في وقت سابق من اليوم مذكرة الى رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان طالباني، ونائبه قباد طالباني، والى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم والى الراي العام، والقنوات الإعلامية اعلنوا فيه مقاطعتهم للدوام الرسمي.

وعلق الوزير على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ان كل من رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني، ونائبه قباد طالباني اكد على اجراء مراجعة عاجلة على نظام ادخار الرواتب.