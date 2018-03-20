PKK ضحكت من أجل كركوك و PDK ضحكت من أجل عفرين.؟

الحاقآ بمضمون ( النقد ) ورأي الشخصي الدائم ليوم أمس حول ( الأستغلال ) والأستعلاء والوهم والخداع الجغرافي والقومي والديني والسياسي التي قامت به وستقوم به أو والأصح تعبيرآ وتسمية هو ( وقوع ) قيادة الحزبين وأعلاه في ( الحفرة ) الدولية والمخابراتية و ضد بعضهم البعض جغرافيآ وحزبيآ وأعلاميآ وبعد عام 1991م ولحد اليوم………..

الغريب والمضحك في أمرهم هذا أنهم وهم وفقط ( الخاسر ) فيما بينهم والمستفيد الوحيد في تلك وهذه ( الحفرة ) واللعبة الدولية والمخابراتية ( التركية ) وقبل الجميع هم ( العرب ) والترك والفرس الذين أحتلوا وقسموا أرضهم ( كوردستان ) بحد السيف وبأسم الله ورسوله محمد وقبل أكثر من ( 1000 ) عام مضت ولحد اليوم والى متى ……………………

نعم وبكل ( بكاء ) و أسف وخيبة أمل من ( الجميع ) وقيادتي PUK في السليمانية وقبل PKK قد سمعت وشاهدت وبكيت كثيرآ بسبب ضحكاتهم ومسخراتهم هنا ( المانيا ) وهناك شنكال وقبل عفرين في يوم ( الغدر ) والخيانة والتجحش والغرور في 16 / 10 / 2017م مدعين بأن قيادة ( البارزاني ) الأبن البار والبيشمه ركه الرئيس ( مسعود ) قد خسر وهرب من ( قلب ) كوردستان كركوك المحتلة الآن ……………

نعم قد خسر ( الحرب ) لكنه كسب ( السلم ) ونتائج الأستفتاء التي جرت في يوم 25 / 9 / 2017م وهو حرب السلم والحق والحرية والديمقراطية ورغم كل شئ ( وهم ) وظلم بحقه وحق شعبه الكوردي والكوردستاني قد أمر قواته وبيشمه ركته الأبطال ( الأنسحاب ) من كركوك وأطرافه أو ما تسمونه بالهروب واللعنة على ( الخونة ) والجحوش الكوردية والكوردستانية الذين تاجروا وسيتاجرون بحقوق شعبهم ولمصلحة العدو وفقط ………………….

لكن السؤال موجه لكم وللجميع ( من ) وكيف وأين كنتم ولماذا سمحتم بأحتلال ( قدس ) كوردستان وقلبه النابض ( كركوك ) ولنفرض بأن قيادة PDK الحزب الديمقراطي الكوردستاني العراقي الحالي قد ( خان ) وباع قلبه كركوك ولستم أنتم قد قمتم ببيعه وتسليمه وعلى طبق من الذهب وكما تقول المثل الى السيد ( قاسم سليماني ) الأيراني الجنسية وقبل السيد ( حيدر ) العبادي العراقي الجنسية ………………

نعم وبكل ( بكاء ) وخيبة أمل منكم وجميعآ يا قيادة PKK و PUK ناهيك عن حركة ( كوران ) التغيير التجارية وغيرهم قد ضحكتم وهلهلتم وسخرتم من قيادة ( البارتي ) في ذلك اليوم ( الأسؤد ) الوحشي الدموي الداعشي اللعين في 3 / 8 / 2014م في شنكال ……………

فهل فكرتم وجميعآ وبعد ( وحشية ) وجرائم شنكال ستكون هناك ( الأخطر ) والأوحش منها في كركوك ومخمور وعفرين اليوم وغدآ ستكون هناك ……………………

هل ستوافقون وستقبلون مني ومازحآ لالالالالالالالالالالالالا وبكاء أن أضحك وأسخر منكم ونيابة عن قيادة وجميع PDK البارتي ياااااااااااااااااااااا بقية حركاتنا وأحزابنا ( النائمة ) وأرجلكم في الشمس في ( السليمانية ) وقبل جبال قنديل وكهوف وجحور ووديان عفرين اليوم …………

بسبب كل ما تسببتم أنتم في ( آمد ) وديار بكر وقبل كركوك وعفرين وهو ( الأستغلال ) والأستعلاء وسياساتكم ( الفاشلة ) ولن أقول العميلة ولكن العمياء وبعد الآن …………….

فكروا وعدوا الى رشدكم وجميعآ وأعلموا وجيدآ أن هناك ( لعبة ) ومسرحية أميركية روسية أوروبية تجري حولكم وتحت عدة تسميات وبمساعدة وتمثيل وأدوار من بينكم ولحين وليست من أجل ( سواد ) عيونكم أنما من أجل سواد عيون ( النفط ) وخيرات كوردستان ناهيك عن بيعكم سواد ( البارود ) وبقية الأسلحة الخطيرة الأستعمال وعلى صحتكم وفقط …………….

بير خدر الجيلكي

المانيا في 20.03.2018