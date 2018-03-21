البصرة تعد وفداً خليجياً بحل مشكلة المساكن العشوائية قرب المدينة الرياضية

قال محافظ البصرة اسعد العيداني خلال لقاء الوفد الخليجي المشارك في بطولة الصداقة الدولية التي ستقام مساء اليوم الأربعاء في ملعب المدينة الرياضية ان الحكومة المحلية تسعى مستقبلا لتوفير السكن الملائم للعوائل التي تسكن في العشوائيات المنتشرة قرب المدينة الرياضية ،مشيرا الى ان اغلب العوائل الموجودة هناك هم اهلنا واغلبهم هم متواجدين قبل انشاء المدينة الرياضية .

وقال العيداني في تصريح للصحفيين على هامش اللقاء اليوم، انه اذا اصبحت تلك العشوائيات عائقا للمدينة الرياضية في المستقبل سنعمل على نقلهم الى مكان اخر بعد توفير سكن لائق لهم ،فيما اعلن عن ترحيبه بالوفد الخليجي اثناء استقبالهم في فندق البصرة الدولي الذي حضر للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية ،مؤكدا ان هذه البطولة ترمز الى التقارب بين الاشقاء العرب وسيكون للبصرة في المستقبل بطولات عديدة وسنعمل كحكومة محلية بالتنسيق مع الجهات المعنية على انجاح اي بطولة تصب في مصلحة تطوير الرياضة العراقية .

وفي معرض رده على سؤال احد الصحفيين حول طبيعة العلاقة مع وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان لفت العيداني الى انه لا توجد اي مشكلة مع وزير الشباب المرحب به في محافظة البصرة في اي وقت والذي كان له دور في تقديم الكثير من الامور للرياضة العراقية والبصرية .