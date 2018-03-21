السعدي يكشف تفاصيل زيارة جنكي المثيرة للجدل لكركوك وطبيعة القوة التي رافقته

كشف قائد فرض القانون في كركوك اللواء الركن معن السعدي، تفاصيل زيارة مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كردستان لاهور شيخ جنكي، وحقيقة وصول قوة من السليمانية الى كركوك.

وقال السعدي لـ(بغداد اليوم)، إن “اي قوة لم تدخل الى مدينة كركوك”، مبينا ان “ماجرى هو وصول ضيف جاء من محافظة السليمانية وزار مقر الاتحاد الوطني الكردستاني والضيف غادر الى السليمانية”، في اشارة الى شيخ جنكي.

واضاف، أن “الضيف حضر بتنسيق وموافقات من قبلنا في قيادة جهاز مكافحة الارهاب، قيادة فرض القانون في كركوك وبموافقات اصولية من قبل بغداد”، نافيا “دخول اي قوة لكركوك او البقاء فيها”.

واكد السعدي، أن “قوة التي قدمت هي مرافقة وحماية للضيف الذي حضر الى كركوك”، مشيرا الى أن “تأمين الرتل تم ايضا من قبل قطعاتنا وكان الرتل تحت سيطرة قوات جهاز مكافحة الارهاب” .

ودعا عضو ائتلاف الوطنية، حيدر الملا، مساء أمس الثلاثاء، مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كردستان، لاهور شيخ جنكي، الى التوقف عن “اللعب بالنار” في كركوك، فيما طالبه بتقديم اعتذاره الى الشعب العراقي.

ويوم أمس أيضاً، عد رئيس تحالف الفتح بكركوك، محمد مهدي البياتي، أمس الثلاثاء، زيارة مسؤول وكالة حماية المعلومات في إقليم كردستان، لاهور جنگي “دعاية انتخابية لا أكثر”، فيما هدد بالقول “ان عادوا عدنا”.

وقال محمد مهدي البياتي في بيان، ان “زيارة لاهور جنگي الى كركوك زيارة اعتيادية جداً، كونه عراقي ونرحب به” لافتا الى انه “عندما يطلق تصريحات غير قانونية واستفزازية لمكونات كركوك، فهذا مالا يسمح به”.

وكان محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، قد رد، أمس الثلاثاء، على شيخ جنكي، الذي دعا أهالي مدينة كركوك خلال زيارته الاخيرة للمدينة الى تأكيد “كردستانية” مدينتهم عبر اشعال النار في مشعل نوروز خلال مشاركتهم باحتفالات العيد القومي الكردي.

وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم)، ان “زيارة لاهور شيخ جنكي كانت باتفاق مع الحكومة، وكل القوات الامنية قامت بالواجب”، مبيناً ان “ماصدر من جنكي كنا لا نتمناه، والان أصبح ضيف غير مرحب به وعليه ان لايتدخل في امور كركوك”.

يشار الى أن مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كردستان لاهور شيخ جنكي، كان قد دعا، الاثنين الماضي، أهالي مدينة كركوك الى تأكيد “كردستانية” مدينتهم عبر اشعال النار في مشعل نوروز خلال مشاركتهم باحتفالات العيد القومي الكردي.

وتعهد مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، بأنه “سيبقى من الكركوكيين الذين يقدمون الضحايا دائما وباستمرار من اجل مدينة كركوك”.