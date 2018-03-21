السلطات الأمنية تصدر تعليمات لرفع علم كوردستان في كركوك وفق وقت محدد

افاد مصدر في شرطة محافظة كركوك يوم الثلاثاء انه تقرر السماح برفع علم كوردستاني في 48 ساعة فقط داخل المحافظة.

وقال المصدر اليوم، انه تم ابلاغ جميع الأجهزة الأمنية في كركوك بانه ُيسمح برفع علم كوردستان اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء فقط.

وأضاف المصدر ان الموافقة شملت رفع العلم على العجلات واستثنت البنايات والأماكن والساحات العامة في كركوك.

وكانت الحكومة المحلية في محافظة كركوك قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بعد غد الخميس المصادف 22/3/2018 بمناسبة عيد نوروز.

وكان قائد جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمحافظة السليمانية بقيادة لاهور شيخ جنكي طالباني قد دخل يوم الاثنين بقوة تقدر بـ70 عجلة عسكرية الى كركوك بتنسيق مسبق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة.

وابلغ المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، “دخول هذه القوات هو للمساهمة في تأمين أعياد نوروز داخل المحافظة وايضا في مناطق تواجد احتفالات الكورد في اطرافها”.

وكان طالباني وخلال مؤتمر صحفي عقده امس في كركوك قد اطلق الفاظا نابية على المحافظ في حال قيام الأخير بتهديم منازل ومحال بنية على أراض تجاوز.

وكانت القوات الكوردية انسحبت من مدينة كركوك المتنازع عليها، بعد تحرك للقوات العراقية المشتركة، في السادس عشر من اكتوبر تشرين الاول الماضي بناء على أوامر من رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي، لتعيد انتشارها في مواقع سيطرت عليها قوات البيشمركة صيف 2014، إثر اجتياح تنظيم داعش لمدينة الموصل ومناطق مجاورة لها.

وجاءت هذه التحركات بعيد اقدام اقليم كوردستان ومناطق نزاع منها كركوك على اجراء استفتاء للاستقلال عن العراق.

وكانت القيادة العامة لقوات البيشمركة اتهمت جناحا من الاتحاد الوطني الكوردستاني بمساعدته حكومة بغداد في السيطرة على مدينة كركوك بشكل سريع بدا أقرب إلى التسليم منه إلى سيطرة ميدانية، خاصة أن العمليات التي قادتها قوات بغداد لم تؤدّ سوى إلى خسائر بشرية محدودة.

وتزامنت سيطرة قوات بغداد على حقول النفط وعلى مطار كركوك مع حديث عن أن تسليم المدينة هو وليد صفقة رعاها قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.