السليمانية.. 20 فريقاً طبياً في حالة تأهب في المتنزهات

صرح مدير عام صحة السليمانية، الدكتور صباح نصرالدين، بأن الإضراب في مستشفيات السليمانية مستمر، ومع ذلك وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين الذين خرجوا للنزهة تم وضع 20 فريقاً طبياً في حالة تأهب.

وأعلن نصرالدين بأن الأطباء والكوادر الصحية في محافظة السليمانية مضربون عن العمل بسبب عدم صرف رواتبهم الكاملة.

وأضاف نصرالدين: “هناك متطوعون يعملون في مستشفى هيوا للأورام السرطاني ومستشفيي الولادة والطوارئ لعلاج الحالات الطارئة”.

وأشار مدير عام صحة السليمانية إلى أنه بالرغم من كل ذلك، فإنهم وضعوا الفرق الطبية في حالة تأهب في المناطق السياحية طوال أيام عطلة نوروز، مضيفاً: “وضعنا عشرين فريقاً في حالة تأهب في المناطق السياحية في السليمانية لرعاية الحالة الصحية للسائحين والمواطنين الذين خرجوا للتنزه”.

هذا وقد بدأ الأطباء والكوادر الصحية في السليمانية، منذ يومين إضراباً، تعبيراً عن الاحتجاج على عدم صرف رواتب كاملة لهم.