Posted on by

الصدر يدعو الحكومة لمواجهة ظاهرة المتاجرة بالمخدرات في العراق

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، لاتخاذ خطوات مهمة للحد من انتشار ظاهرة تجارة المخدرات.

وقال الصدر رداً على سؤال احد اتباعه حول تنامي تعاطي والمتاجرة بالمخدرات في العراق، إنه ” على الحكومة القيام بالخطوات التالية وهي تشكيل فرق أمنية مختصة بذلك الملف بعد تدريبهم على مستوى عال، و القيام حملة تثقيفية واسعة ليكون الجميع على معرفة عالية بمخاطرها وآثارها العامة والخاصة”.

وتابع بالقول: “تشريع قوانين بل تفعيلها ونشرها بين الجميع عسى ان يرتدعوا عن ذلك، وحماية الحدود فإن أغلبها يدخل خارج العراق، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي الشرعي في ذلك”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close