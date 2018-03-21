الصدر يدعو الحكومة لمواجهة ظاهرة المتاجرة بالمخدرات في العراق

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، لاتخاذ خطوات مهمة للحد من انتشار ظاهرة تجارة المخدرات.

وقال الصدر رداً على سؤال احد اتباعه حول تنامي تعاطي والمتاجرة بالمخدرات في العراق، إنه ” على الحكومة القيام بالخطوات التالية وهي تشكيل فرق أمنية مختصة بذلك الملف بعد تدريبهم على مستوى عال، و القيام حملة تثقيفية واسعة ليكون الجميع على معرفة عالية بمخاطرها وآثارها العامة والخاصة”.

وتابع بالقول: “تشريع قوانين بل تفعيلها ونشرها بين الجميع عسى ان يرتدعوا عن ذلك، وحماية الحدود فإن أغلبها يدخل خارج العراق، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي الشرعي في ذلك”.