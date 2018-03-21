العبادي يدعو دول الجوار للامتناع عن التدخل في الانتخابات العراقية

د ب أ – دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء اليوم الثلاثاء، دول الجوار الإقليمي، ودول العالم إلى الامتناع عن التدخل في سير عملية الانتخابات البرلمانية في العراق التي ستجرى في 12 من شهر مايو المقبل.

وقال العبادي للصحافيين في مقر الحكومة العراقية: “علينا عدم الخلاف في موضوع الأمن في الشأن الانتخابي لأنه شأن عراقي داخلي، ونرفض التدخل الخارجي وطلبنا من الأمم المتحدة إرسال مراقبين دوليين لمراقبة سير الانتخابات، ولا نريد تدخلاً دولياً أو إقليمياً لتحريف سير الانتخابات”.

ودعا العبادي العراقيين جميعاً إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة وعدم المقاطعة لأن فيها مخاطر على مستقبل العملية السياسية.

وأضاف أن “تنظيم داعش يريد تخريب الأمن تزامناً مع قرب الانتخابات ولابد من الحذر وألا يلعب تنظيم داعش بالملف الأمني لتحقيق أهدافه الدنيئة “.

وأوضح العبادي: “لدينا الآن عمليات تطهير كل يوم وفي أكثر من مكان وتفتيش المناطق التي يوجد فيها داعش ومن أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد”.

يشار إلى أن العبادي أعلن في ديسمبر الماضي نهاية داعش عسكرياً في العراق، رغم أن خلايا التنظيم النائمة ما زالت تشن هجمات في البلاد.