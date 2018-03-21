العراق والاردن يتحركان لاستغلال طريبيل تجاريا والانبار تتهيأ

بحث مجلس ادارة غرفة تجارة عمان اليوم الاربعاء مع رئيس غرفة تجارة الأنبار عبد الصمد سبتي والوفد المرافق، سبل تعزيز علاقات البلدين التجارية والاستثمارية.

واكد رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد ان حجم الصادرات الأردنية الى العراق بدأ يتزايد خاصة بعد إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي وضرورة استغلاله لتعزيز التجارة بين البلدين.

واشار خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وحضره الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة ستيفين يوغالينغم والمدير التنفيذي التجاري فيها فينسينت فلامانت وعضو مجلس ادارة الشركة رشاد طوقان، الى ان وفدا من القطاع الخاص سيزور العراق لبناء شراكات اقتصادية جديدة بين البلدين.

ودعا العين مراد الجانب العراقي للاسراع بتفعيل قائمة المنتجات الأردنية التي تم استثناؤها من الرسوم الجمركية لتمكين المنتجات الأردنية من دخول السوق العراقية.

واوضح ان الاردن يمتاز بسرعة إعادة تصدير المنتجات المارّة عبر أراضيه بالترانزيت إلى العراق، حيث لا تستغرق عملية إعادة تصديرها أكثر من سبعة أيام، مؤكدا ان ذلك يعتبر بغاية الأهمية خصوصا لتصدير المواد الطازجة غير القابلة للتخزين لفترة طويلة.

وبين العين مراد ان قيمة البضائع المعاد تصديرها من الاردن للعراق عن طريق (الترانزيت) تصل لنحو 5ر1 مليار دينار سنوياً ولفت الى الحوارات التي دارت بين حكومتي البلدين بخصوص ادخال الشاحنات الاردنية الى الأراضي العراقية بشكل مباشر دون توقفها في (ساحة التبادل) لتسهيل وزيادة عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

ولفت الى ان غرفة تجارة عمان ستقوم بمخاطبة الجهات المعنية لإيجاد آلية لتسهل حصول المستثمرين العراقين على تأشيرة دخول لاراضي المملكة.

واكد ايضا ان الغرفة على استعداد لتقديم الخدمات من بيانات واستفسارات وغيرها لغرفة تجارة الأنبار لتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين.

وبين أن الاردن يعتبر بوابة تجارية لدول المنطقة ويتمتع ببيئة إستثمارية خصبة ويسعى لجذب الإستثمارات بالقطاعات المختلفة والمشاريع المشتركة خصوصا فيما يتعلق بإعادة الاعمار في العراق وسوريا.

من جانبه، اشار سبتي الى الضرر الكبير الذي لحق بمحافظة الأنبار جراء الأوضاع الأمنية والحروب ما أدى إلى إغلاق جميع المصانع فيها ونفاذ البضائع من الأسواق وخاصة المواد الإنشائية والغذائية.

واكد استعداد الجانب العراقي لاستقبال الوفود الأردنية بمحافظة الأنبار وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة فيها.

وبين ان محافظة الأنبار بدأت تشهد استقراراً أمنياً وهناك العديد من الشاحنات المصرية التي تدخل يوميا إلى الأراضي العراقية.

وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان جمال فريز ومروان غيث وطارق الطباع وريم بدران، ومديرها العام مهند العطار.