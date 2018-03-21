العراق يتخذ جملة مقررات بينها متعلقة بسلاحه الكيماوي

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، حيث صوّت على مسوّدة مشروع التعاون في مجال التمويل والتأمين مع الجانب الحكومي الصيني.

وتم التصويت على نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية، وكذلك تسجيل المركبات الدبلوماسية.

كما تم التصويت على مشروع قانون الغاء القانون رقم 127 لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية المدفوعة الأجر والتوصية العربية رقم 3 لسنة 1979 الملحقة بها.

كما عُرض خلال الجلسة تقرير عن اتمام برنامج تدمير الاسلحة الكيميائية في العراق.

وصوّت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (undp) .

واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على تقرير بخصوص انطلاق فعاليات إعادة الإعمار سواء من خلال خطة العمل في إعادة الاستقرار او من خلال معطيات مؤتمر الكويت.

وتم التصويت ايضا على مشروع قانون تنظيم حدود الإفراز للاراضي الزراعية والبساتين.