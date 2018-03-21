الولايات المتحدة: ليس بيننا وبين تركيا اتفاق بخصوص منبج

ذكرت تركيا مراراً أن بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقاً بخصوص منبج، وأن هذا الاتفاق سينفذ في غضون أسابيع، لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، نفت وجود أي اتفاق مع تركيا بهذا الخصوص.

وعن أقوال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، الذي أعلن أن ثمة اتفاقاً بين تركيا والولايات المتحدة بشأن منبج، وأن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد مباشرة وزير الخارجية الأمريكي الجديد مهامه، أعلنت ناويرت خلال مؤتمر صحفي: “هذا مثير للاستغراب، لأنه ليس بيننا وبين تركيا أي اتفاق بخصوص منبج”.

ونفت ناويرت وجود أي اتفاق، بين أنقرة وواشنطن، يسمح لتركيا بدخول منبج.