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انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب عناصر داعش في تلال حمرين

اعلنت قيادة عمليات ديالى، انطلاق عملية عسكرية واسعة من ثلاث محاور لتعقب تنظيم “داعش” في تلال حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، في تصريح صحفي، ان قوات امنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من ثلاث محاور رئيسية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في تلال حمرين، شملت عدة مناطق ابرزها صنديج.

واضاف العزاوي، ان العملية تجري وفق معلومات استخبارية لتعقب خلايا داعش وانهاء اي وجود لها.

وكانت قيادة عمليات ديالى شنت يوم امس عملية عسكرية واسعة في حوض بحيرة حمرين اسفرت عن تدمير ثلاث مضافات واعتقال 10 من المشتبه بهم.

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